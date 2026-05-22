Держдеп США схвалив важливу оборонну угоду з Києвом: що відомо

Анна Ярославська
22 травня 2026, 08:49
Продаж Україні систем HAWK допоможе ефективно перехоплювати ворожі ракети та дрони.
Обладнання для ЗРК HAWK посилить захист України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Головне:

  • Вашингтон затвердив пакет допомоги для ЗРК HAWK на 108,1 млн доларів
  • Головним підрядником поставок стане фірма Sierra Nevada Corporation
  • Поставка підвищить можливості ЗСУ щодо захисту неба від ракетних ударів

Держдепартамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетного комплексу HAWK. Орієнтовна вартість пакету становить 108,1 млн доларів.

Головним підрядником у цьому проєкті стане компанія Sierra Nevada Corporation.

Як зазначено на сайті американського Держдепу, Кабмін України запросив:

  • закупівлю збірних щоглових причепів;
  • капітальний ремонт і технічне обслуговування;
  • запасні частини, витратні матеріали та комплектуючі, а також послуги з ремонту та повернення;
  • інженерно-технічну підтримку з боку уряду США та підрядників;
  • та інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки ЗРК FrankenSAM HAWK.

"Пропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей та цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою, що забезпечує політичну та економічну стабільність у Європі", – зазначили в Держдепі.

Також у відомстві додали, що продаж покращить можливості України щодо протидії поточним і майбутнім загрозам, зазначивши, що українська сторона "без проблем інтегрує ці товари та послуги у свої збройні сили".

Що відомо про MIM-23 Hawk

Зазначимо, що MIM-23 Hawk — це американський зенітний ракетний комплекс середньої дальності, створений для боротьби з повітряними цілями. Він став більш компактною та мобільною альтернативою системі Nike Hercules, а його ефективність підвищили сучасні радари та система наведення ракет.

Система Hawk є попередником системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies.

MIM-23 Hawk
MIM-23 Hawk / Фото: Вікіпедія

Спочатку Hawk розроблявся лише для знищення літаків, але згодом його модернізували і для перехоплення ракет та дронів.

Хоча MIM-23 Hawk належить до минулого покоління ЗРК, свого часу він був основним зенітним комплексом США та країн НАТО протягом майже всієї Холодної війни.

Тоді система мала чималий тираж і перебувала на озброєнні 10 країн. У 1990-х роках США вивели його з експлуатації, проте Hawk залишається на озброєнні ще у двох десятках країн.

Технічні характеристики MIM-23 Hawk:

  • дальність виявлення цілей — до 100 км;
  • дальність ураження цілей — до 50 км;
  • максимальна висота цілі — до 20 км;
  • вага — 590 кг;
  • довжина — 5,08 м;
  • боєголовка — 54 кг.

Як ЗСУ можуть використовувати Hawk

Військовий експерт Роман Світан говорив, що Hawk може використовуватися як армійська та об'єктова ППО.

"Прекрасний комплекс, особливо нові ракети третього покоління. Сам по собі комплекс дуже мобільний. Буксирувані механізми, пускові установки по три ракети. Ракета чудова, особливо останньої модифікації", — пояснював він.

За словами експерта, коефіцієнт перехоплення становить близько 75-80%. Крім цього, вона виконує певне завдання на дальності 40 км — це ракета середньої дальності.

Військова допомога Україні — останні новини

Як писав Главред, Державний департамент США схвалив продаж Україні комплектів керованих авіабомб Joint Direct Attack Munition – Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання на суму 373,6 млн доларів. Україна звернулася із запитом на придбання 1 200 комплектів хвостових частин для JDAM типу KMU-572 та 332 комплектів типу KMU-556.

Голова комітету з закордонних справ Палати представників США Брайан Маст вважає, що Конгрес США навряд чи схвалить новий великий пакет фінансової допомоги Україні. За словами конгресмена-республіканця, війна Росії проти України відбувається "у дворі Європи", тому саме європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва.

Тим часом Україна та Німеччина підписали нові оборонні угоди, які передбачають розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та виробництва дронів.

Велика Британія оголосила про найбільшу в історії передачу безпілотників Україні — 120 тисяч дронів різних типів, поставки яких уже почалися. Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі, підкресливши, що Лондон не скорочуватиме підтримку Києва попри зміну глобального інформаційного фокусу.

Нагадаємо, що Бельгія та Іспанія у 2026 році нададуть Україні по 1 млрд євро оборонної допомоги. Окрім фінансової підтримки, Україна також отримає додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

Про джерело: Державний департамент США

Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено в 1789. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон, пише Вікіпедія.

