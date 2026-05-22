Зеленський заінтригував заявою про Сумську область та удари по РФ - деталі

Зеленський наголосив, що Україна повертає війну додому, в Росію.

https://glavred.net/war/zelenskiy-zaintrigoval-zayavleniem-o-sumskoy-oblasti-i-udarah-po-rf-detali-10766849.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви Зеленського:

ЗСУ уразили НПЗ у Ярославлі за 700 км від України

Україна готує нові далекобійні удари

На Сумщині ЗСУ продовжують виконувати завдання

У ніч на 22 травня Сили оборони уразили російський НПЗ в Ярославлі, який знаходиться на відстані близько 700 кілометрів від України. Про це написав президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по застосуванню далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій.

"Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо. Були й застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах", - йдеться у повідомленні. відео дня

НПЗ / Інфографіка: Главред

Ситуація у прикордонні Сумської області

Зеленський додав, що також обговорив із Сирським активність на фронті.

За його словами, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб. Зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців.

Водночас у прикордонні Сумської області ЗСУ продовжують досягати визначених цілей.

"Продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках. Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків. Дякую кожному українському підрозділу, який досягає результатів", - підсумував глава держави.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Росіяни хочуть захопити Суми

Речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп'як заявляв, що російські окупанти хочуть захопити Суми та Харків.

За його словами, захоплення цих обласних центрів є найближчими завданнями росіян.

"Їхня мета, як мінімум, захопити Суми, як обласний центр. Їм це не вдається, звичайно. Але ніхто не сказав, що вони відмовилися від цієї історії. Тому вони тиснуть зараз", - наголосив він.

Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, співзасновник та аналітик моніторингового проекту Deep State Роман Погорілий говорив, що російські окупанти повністю окупували Покровськ та Мирноград на Донеччині. Наступною ціллю ворога може стати Добропілля.

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що російські окупаційні війська протягом весняно-літньої наступальної кампанії зосередять свої зусилля на повній окупації Донецької області.

Водночас речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що Сили оборони України притиснули армію країни-агресорки Росії до кордону на Великобурлуцькому напрямку.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред