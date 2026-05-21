Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

Руслана Заклінська
21 травня 2026, 20:33
Аналітик проєкту DeepState заявив, що російські війська повністю взяли під контроль два міста на Донеччині.
РФ окупувала Покровськ і Мирноград / Колаж: Главред, фото: скріншот карти deepstatemap.live, facebook.com/22ombr

Головне:

  • Покровськ та Мирноград повністю окуповано
  • Росія нарощує піхоту в цих містах і утримує там значні сили
  • Наступною ціллю РФ на цьому напрямку може стати Добропілля

Російські окупанти повністю окупували Покровськ та Мирноград на Донеччині. Наступною ціллю ворога може стати Добропілля. Про це повідомив співзасновник та аналітик моніторингового проекту Deep State Роман Погорілий в ефірі Radio NV.

"Покровськ, Мирноград окуповані… Ворог активно заводить туди свої сили. Ворог активно нарощує свою піхоту у великій кількості там. А це велике місто, там їх навіть вибивати важко", - сказав Погорілий.

За його словами, російські підрозділи також застосовують артилерію, яка діє з південних околиць населених пунктів і продовжує уражати українські позиції вздовж лінії бойового зіткнення. Також він наголосив на активності дронових підрозділів, які дозволяють контролювати логістичні маршрути та пересування українських сил.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Аналітик зазначив, що росіяни використовують Покровськ та Мирноград як опорні пункти для подальшого просування вглиб Донецької області.

"Наступні цілі, по ідеї, мають бути Добропілля і вже є певні там задачі перехоплення з їхнього боку, що вони планують туди рухатися", - розповів Погорілий.

Водночас варто зауважити, що оновлена онлайн-мапа DeepState станом на 21травня показує зміну контролю на цій ділянці фронту, однак офіційних підтверджень повної окупації Покровська та Мирнограда з боку українських військових чи державних структур наразі не оприлюднювалося.

Які міста спробує окупувати РФ влітку - думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв’ю Главреду розповів, що окупаційні війська під час весняно-літньої наступальної кампанії зосередять основні зусилля на спробах повної окупації Донецької області. За словами експерта, пріоритетом Росії залишається захоплення ключових міст регіону.

"Пріоритетною метою Росії влітку та восени буде захоплення Донецької області. Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівка - це ті міста-цілі, які російські війська мають захопити. Без цих міст Росія не уявляє собі закінчення цієї війни", - наголосив він.

За його оцінкою, Покровськ уже фактично перебуває під контролем російських сил, а поблизу Мирнограда зосереджене велике угруповання військ РФ. Експерт також зазначив, що Донецький напрямок залишається для Росії ключовим, попри активність на інших ділянках фронту.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Покровському напрямку Сили оборони здійснюють як локальні, так і більш глибокі контрнаступальні дії. Водночас російські війська продовжують тиск у районі Покровська.

Також Сили оборони України відтіснили російські війська на Великобурлуцькому напрямку майже до державного кордону. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що ситуація на цій ділянці фронту для українських військ покращилася.

Речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп’як заявив, що російські війська намагаються просуватися в напрямку Сум і розглядають захоплення Сум і Харкова як одні з найближчих цілей, хоча наразі це їм не вдається.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

