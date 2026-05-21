Зібрали понад 1700 реліквій: на Львівщині встановили унікальний рекорд України

У Національному реєстрі рекордів зафіксували унікальне досягнення.

Рекорд в Дрогобичі

Коротко:

У Дрогобичі встановили національний рекорд

Зафіксовано 1713 унікальних вишитих рушників на одній локації

Усі рушники неповторні

У Дрогобичі на Львівщині зафіксували новий національний рекорд України. На одній локації зібрали найбільшу кількість вишитих рушників у межах акції "Мамин рушник". Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Ініціативу реалізували за участі школярів, студентів, освітян та мешканців громади, які приносили вишиті рушники з власних родинних колекцій. Частина експонатів є справжніми сімейними реліквіями, що передаються з покоління в покоління.

Організатори планували зібрати близько 1500 рушників, однак результат перевершив очікування. Офіційно зафіксовано 1713 унікальних вишитих рушників.

У Національному реєстрі рекордів наголосили, що жоден із них не повторюється, адже кожен має власний орнамент, техніку виконання та історію.

"Зафіксована кількість - 1713 старовинних та сучасних автентичних рушників. І нуль повторів, бо кожен з них унікальний: магічна геометрія та рослинні мотиви Бойківщини та Галичини переплелися з своєрідними техніками вишивки, притаманним різним куточкам нашої країни. Від цього вишиваного розмаїття відчуваєш трепет у серці. Це -тисячі годин праці наших матусь та бабусь, зібраних в одну живу неймовірну експозицію", - заявила Лана Вєтрова.

Спочатку акцію планували під назвою "Бабусин рушник", однак зрештою організатори зупинилися на варіанті "Мамин рушник", підкресливши символічність і близькість образу матері для кожного українця. Подію приурочили до Дня вишиванки, який щороку відзначають 21 травня.

Національний реєстр рекордів України Національний реєстр рекордів України - це головна організація в країні, яка займається реєстрацією та сертифікацією видатних досягнень. Реєстр фіксує рекорди в найрізноманітніших категоріях: від спорту і технологій до масових заходів і природних аномалій. Реєстр зазначив, що 2025 рік став рекордним за кількістю поданих заявок за весь час повномасштабної війни.

