Зібрали понад 1700 реліквій: на Львівщині встановили унікальний рекорд України

Коротко:
- У Дрогобичі встановили національний рекорд
- Зафіксовано 1713 унікальних вишитих рушників на одній локації
- Усі рушники неповторні
У Дрогобичі на Львівщині зафіксували новий національний рекорд України. На одній локації зібрали найбільшу кількість вишитих рушників у межах акції "Мамин рушник". Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
Ініціативу реалізували за участі школярів, студентів, освітян та мешканців громади, які приносили вишиті рушники з власних родинних колекцій. Частина експонатів є справжніми сімейними реліквіями, що передаються з покоління в покоління.
Організатори планували зібрати близько 1500 рушників, однак результат перевершив очікування. Офіційно зафіксовано 1713 унікальних вишитих рушників.
У Національному реєстрі рекордів наголосили, що жоден із них не повторюється, адже кожен має власний орнамент, техніку виконання та історію.
"Зафіксована кількість - 1713 старовинних та сучасних автентичних рушників. І нуль повторів, бо кожен з них унікальний: магічна геометрія та рослинні мотиви Бойківщини та Галичини переплелися з своєрідними техніками вишивки, притаманним різним куточкам нашої країни. Від цього вишиваного розмаїття відчуваєш трепет у серці. Це -тисячі годин праці наших матусь та бабусь, зібраних в одну живу неймовірну експозицію", - заявила Лана Вєтрова.
Спочатку акцію планували під назвою "Бабусин рушник", однак зрештою організатори зупинилися на варіанті "Мамин рушник", підкресливши символічність і близькість образу матері для кожного українця. Подію приурочили до Дня вишиванки, який щороку відзначають 21 травня.
Рекорди України - останні новини
Як повідомляв Главред, 17 травня у селищі Східниця на Львівщині зафіксували новий рекорд України. Місцевий масажист-реабілітолог Роман Мальчевський безперервно виконував масаж стоп протягом 12 годин.
Українська співачка Тіна Кароль під час благодійного онлайн-стріму встановила новий рекорд України, простоявши в планці 1 годину 54 хвилини. Спочатку артистка планувала витримати навантаження протягом 4 годин, однак завершила вправу раніше.
Крім цього, український пілот із позивним "Халк" встановив світовий рекорд у сфері протидії безпілотникам, знищивши одразу два російські "Шахеди". Перехоплення відбулося на відстані близько 500 км від точки запуску, що стало унікальним випадком у світовій практиці боротьби з дронами.
Національний реєстр рекордів України
Національний реєстр рекордів України - це головна організація в країні, яка займається реєстрацією та сертифікацією видатних досягнень.
Реєстр фіксує рекорди в найрізноманітніших категоріях: від спорту і технологій до масових заходів і природних аномалій.
Реєстр зазначив, що 2025 рік став рекордним за кількістю поданих заявок за весь час повномасштабної війни.
