Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зібрали понад 1700 реліквій: на Львівщині встановили унікальний рекорд України

Руслана Заклінська
21 травня 2026, 19:37
google news Підпишіться
на нас в Google
У Національному реєстрі рекордів зафіксували унікальне досягнення.
Зібрали понад 1700 реліквій: на Львівщині встановили унікальний рекорд України
Рекорд в Дрогобичі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/vetrova.lana.2025

Коротко:

  • У Дрогобичі встановили національний рекорд
  • Зафіксовано 1713 унікальних вишитих рушників на одній локації
  • Усі рушники неповторні

У Дрогобичі на Львівщині зафіксували новий національний рекорд України. На одній локації зібрали найбільшу кількість вишитих рушників у межах акції "Мамин рушник". Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Ініціативу реалізували за участі школярів, студентів, освітян та мешканців громади, які приносили вишиті рушники з власних родинних колекцій. Частина експонатів є справжніми сімейними реліквіями, що передаються з покоління в покоління.

відео дня

Організатори планували зібрати близько 1500 рушників, однак результат перевершив очікування. Офіційно зафіксовано 1713 унікальних вишитих рушників.

У Національному реєстрі рекордів наголосили, що жоден із них не повторюється, адже кожен має власний орнамент, техніку виконання та історію.

  • Рекорд у Дрогобичі
    Рекорд у Дрогобичі Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025
  • Рекорд у Дрогобичі
    Рекорд у Дрогобичі Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025
  • Рекорд у Дрогобичі
    Рекорд у Дрогобичі Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025
  • Рекорд у Дрогобичі
    Рекорд у Дрогобичі Фото: facebook.com/vetrova.lana.2025

"Зафіксована кількість - 1713 старовинних та сучасних автентичних рушників. І нуль повторів, бо кожен з них унікальний: магічна геометрія та рослинні мотиви Бойківщини та Галичини переплелися з своєрідними техніками вишивки, притаманним різним куточкам нашої країни. Від цього вишиваного розмаїття відчуваєш трепет у серці. Це -тисячі годин праці наших матусь та бабусь, зібраних в одну живу неймовірну експозицію", - заявила Лана Вєтрова.

Спочатку акцію планували під назвою "Бабусин рушник", однак зрештою організатори зупинилися на варіанті "Мамин рушник", підкресливши символічність і близькість образу матері для кожного українця. Подію приурочили до Дня вишиванки, який щороку відзначають 21 травня.

Рекорди України - останні новини

Як повідомляв Главред, 17 травня у селищі Східниця на Львівщині зафіксували новий рекорд України. Місцевий масажист-реабілітолог Роман Мальчевський безперервно виконував масаж стоп протягом 12 годин.

Українська співачка Тіна Кароль під час благодійного онлайн-стріму встановила новий рекорд України, простоявши в планці 1 годину 54 хвилини. Спочатку артистка планувала витримати навантаження протягом 4 годин, однак завершила вправу раніше.

Крім цього, український пілот із позивним "Халк" встановив світовий рекорд у сфері протидії безпілотникам, знищивши одразу два російські "Шахеди". Перехоплення відбулося на відстані близько 500 км від точки запуску, що стало унікальним випадком у світовій практиці боротьби з дронами.

Читайте також:

Національний реєстр рекордів України

Національний реєстр рекордів України - це головна організація в країні, яка займається реєстрацією та сертифікацією видатних досягнень.

Реєстр фіксує рекорди в найрізноманітніших категоріях: від спорту і технологій до масових заходів і природних аномалій.

Реєстр зазначив, що 2025 рік став рекордним за кількістю поданих заявок за весь час повномасштабної війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Львова Львівська область Дрогобыч Книга рекордів Гіннесса новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

20:33Фронт
Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

18:22Світ
Путін затискає Лукашенка в лещата: чи буде наступ із Білорусі та де чекати удару

Путін затискає Лукашенка в лещата: чи буде наступ із Білорусі та де чекати удару

17:44Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

Як за допомогою смартфона можна виявити кліща на тілі: неочікуваний трюк

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

Останні новини

20:33

Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

20:15

Чорна цвіль зникне миттєво: розкрито секрет одного простого засобуВідео

20:06

Секрет садівника короля Чарльза: яке просте добриво змусить квіти цвісти

20:03

Які люди мають сильного янгола-охоронця: місяці народження з особливим захистом

19:43

Вже не в липні: коли Івана Купала у 2026 році

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
19:37

Зібрали понад 1700 реліквій: на Львівщині встановили унікальний рекорд УкраїниФото

19:26

Пастка для ЗСУ: стало відомо, чому Кремль хоче втягнути Білорусь у війнуВідео

19:25

Чи є загроза 16 годин без електроенергії: тривожний прогноз нових відключень

19:16

Майже зникло у 90-х - яке відоме жіноче ім'я знову стало модним в Україні

Реклама
19:10

Візит Путіна до Китаю провалився: Невзлін розповів, що показали переговори з СіПогляд

19:01

Які українські прізвища мають клеймо вигнанця: вони збереглися й донині

18:58

Чому кіт торкається лапою обличчя людини: справжня причина здивує багатьохВідео

18:47

"Мати" чи "матір": мовознавиця пояснила, у чому різницяВідео

18:47

Українка здивувалася, чому в Німеччині не можна ночувати на власній дачіВідео

18:46

"Гарна новина" для України: експерт назвав, що знизить ціну на нафтуВідео

18:41

Свириденко блокує звільнення Болоховця всупереч позиції Зеленського, – Маландій

18:23

Скільки років треба відкладати на квартиру в Рівному: яка ситуація в інших містах

18:22

Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

18:11

Чи треба пасинкувати кавуни та дині: правила догляду за баштаном

18:01

Чому цибуля масово гниє: один народний спосіб може врятувати грядкуВідео

Реклама
17:56

Мільярдери можуть знати про кінець світу раніше за інших і готуються до цього

17:44

Путін затискає Лукашенка в лещата: чи буде наступ із Білорусі та де чекати удару

17:44

Кількість поранених зростає: РФ вдарила по багатоповерхівках Дніпра, що відомо

17:33

14 найочікуваніших подій XIV Книжкового Арсеналу

17:28

Пельмені вийдуть надзвичайно соковитими і смачними: що додати у фарш

17:27

Удар по Україні радіоактивними "Шахедами": Ігнат оцінив загрозу

17:24

Українці віддають на 50% більше за оренду: де подорожчали квартири

17:16

Кому найбільше щастить у житті: 4 дати народження з потужною енергетикою

17:12

Що одягнути мамі на випускний 2026: секрети стилістів для статусного образу

17:05

Чоловік вирішив перевірити сміття біля секонд-хенду і не пошкодував

16:51

Кабачки можна буде збирати відрами: головний секрет рясного врожаюВідео

16:47

"Маємо панувати над росіянами": Буданов зробив гучну заяву про історію України

16:38

Наступ з півночі: Ступак розкрив, чи є загроза для Києва і чим це обернеться для Лукашенка

16:23

Чому не варто прати вранці – народні прикмети та логічні причини

16:11

"Вирив собі землянку": відомий композитор постраждав від обстрілу армії РФ

16:07

В епіцентрі ядерного вибуху знайшли "аномалію", якої раніше на Землі не було

16:03

Вечір боксу Усик vs Верхувен стартує вже сьогодні: трансляція пресконференції та всіх ключових подій — лише на Київстар ТБ

15:58

Росія різко змінила цілі війни проти України: Буданов назвав нові умови РФ для миру

15:53

СБУ "підсмажила" купу росіян: Зеленський показав кадри удару по ФСБВідео

15:40

Тест з ПДР, який "валить" багатьох на іспиті: чи можна обігнати тракторВідео

Реклама
15:37

Новий курс валют на 22 травня: що зміниться

15:25

Церковний календар свят на червень 2026 року: коли Івана Купала та Трійця

15:21

Потужні грозові дощі заливатимуть Україну: які регіони будуть "плавати"

15:13

Не лише Донбас: названо цілі нового російського наступу, які міста під загрозоюВідео

15:09

"Я повернулася в Україну": екс-"ВІА Гра" Бушміна повідомила про тяжке розставання

14:56

Перевірений метод захисту від кліщів: який предмет потрібно взяти з домуВідео

14:52

ЗСУ змінили ситуацію на важливому напрямку фронту - росіян притиснули

14:51

Пенсіонерку сплутали з молодою моделлю і не повірили в її вікВідео

14:26

Російські НПЗ під прицілом: Зеленський показав наслідки ударів по РФВідео

14:15

Оригінальний сніданок за лічені хвилини: рецепт оладок з начинкою

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти