Путін розпочав політичну гру проти Мерца: ЗМІ розкрили стратегію диктатора

Марія Николишин
22 травня 2026, 09:22
Путін хоче скористатися політичними слабкостями Мерца.
Кремль націлився на Мерца / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Головне:

  • Кремль "атакує" Мерца перед виборами в Німеччині
  • РФ зупинила постачання нафти до східної Німеччини
  • Москва хоче розколоти суспільство ФРН

Країна-агресор Росія посилила спроби підірвати авторитет канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, щоб підсилити проросійські сили напередодні ключових регіональних виборів у ФРН. Про це пише Politico.

Зазначається, що останніми тижнями диктатор Володимир Путін тисне на Мерца, застосовуючи як відкриті заходи - припинивши постачання казахстанської нафти до східної Німеччини через російський нафтопровід - так намагаючись розколоти німецьку громадську думку заявами про Герхарда Шредера, як потенційного переговірника з РФ.

"Стратегія Путіна полягає в тому, щоб скористатися політичними слабкостями Мерца, особливо невдоволенням німців станом економіки, та поглибити розбіжності щодо військової підтримки України з боку Берліна", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кремль зображує Мерца як неефективного та відстороненого політика, а відмову канцлера відновити енергетичні зв’язки з Росією подає як "економічне самогубство".

"Кремль описує Мерца та його коаліцію як таку, що є перешкодою для миру в Європі та процвітання в Німеччині, тоді як потенційний уряд партії "Альтернатива для Німеччини" у Москві називають "рішенням"", - підкреслило видання.

Росія має важіль тиску на Німеччину

Фахівець із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максим Гардус заявляв, що Росія намагається використати нафтопровід "Дружба" та Казахстан як важіль тиску на Німеччину для зміни її політичної позиції щодо ударів України по території ворога.

За його словами, оскільки Німеччина отримує через нафтопровід нафту з Казахстану, Москва свідомо створює дефіцит і припинила транзит для Берліна.

"Без сумніву, це цілком навмисні дії Москви. Технічних причин для припинення транзиту не було", - наголосив він.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Фрідріх Мерц - останні новини

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше говорив, що Україні, ймовірно, доведеться змиритися з тим, що частина територій залишиться непідконтрольною Києву в рамках майбутньої мирної угоди з Росією.

Він також заявляв, що швидкий вступ України до Євросоюзу неможливий, але необхідно запустити в ЄС процес зі стратегією поступового зближення з Україною, що в підсумку має привести до повноправного членства України в блоці.

Крім того, Мерц заявляв, що Німеччина планує обмежувати кількість українських чоловіків, які хочуть отримати притулок у країні. Також влада сприятиме їхньому поверненню додому.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

