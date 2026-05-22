Лукашенко побачив 'світло в кінці тунелю': експрацівник СБУ висловився про Білорусь

Військовий експерт наголосив, що ​тривогу може викликати лише поява великого угруповання біля кордону.

Чи відкриє Лукашенко новий фронт проти України

Ключові тези Ступака:

Ознак підготовки наступу з Білорусі наразі немає

Лукашенко не зацікавлений у війні

Сигналом ризику могло б стати велике угруповання біля кордону

Тема можливого використання території Білорусі для військових операцій Росії проти України або країн НАТО періодично знову з’являється в інформаційному просторі. Водночас наразі немає ознак підготовки до нового вторгнення. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"На сьогодні немає ознак, які б вказували на те, що з білоруської території готується вторгнення армії РФ, або Білорусь готується до нападу: там не накопичуються ні війська, ні техніка. Імовірність агресії з боку Білорусі близька до нуля", - зазначив він.

Водночас експерт додав, що ситуація може змінитися, тому цей напрямок залишається під постійним контролем українських і західних розвідок. Ступак підкреслив, що всі переміщення військ у прикордонних районах оперативно відстежуються, тому прихована підготовка до наступу практично неможлива.

Армія Білорусі

Експерт зауважив, що занепокоєння може виникнути лише у випадку появи значного угруповання військ біля українського кордону - орієнтовно від 5 тисяч військовослужбовців і більше. Водночас він нагадав, що під час повномасштабного вторгнення у 2022 році з території Білорусі в Україну заходило близько 46 тисяч російських військових.

"Глибоко переконаний, що Лукашенко уникатиме втягування у війну. Йому це не цікаво. Трамп тільки-но почав витягувати Лукашенка з запиленої смердючої санкційної комори, де той провів уже понад 10 років. Також із деяких білоруських компаній знімаються санкції, наприклад, Белавіа та Белкалій. І поки що для Лукашенка є "світло в кінці тунелю", тому вступ у війну для нього вкрай невигідний", - підкреслив ексспівробітник СБУ.

Водночас, на думку Ступака, ключовим фактором залишається позиція Кремля. За його словами, Путін може чинити тиск на Лукашенка і змусити його до участі у війні, однак чи станеться це - наразі невідомо.

Експерт Віктор Ягун заявив, що Білорусь не готується до масштабного вторгнення в Україну через складний рельєф і неможливість прихованого перекидання великих сил. За його словами, будь-які скупчення військ швидко фіксуються сучасними засобами розвідки, зокрема дронами й тепловізорами.

Він припускає, що обмеження в лісах у Білорусі пов’язані радше з навчаннями, зокрема із відпрацюванням взаємодії з російською тактичною ядерною зброєю, а не з підготовкою наступу. Ймовірні ризики для України можуть стосуватися лише провокацій або ДРГ у прикордонних областях - Волинській, Рівненській та Житомирській.

Загалом, на думку експерта, ознак підготовки Білорусі до повномасштабної війни наразі немає.

Як повідомляв Главред, напередодні президент Володимир Зеленський заявив про посилення українських сил на Чернігівсько-Київському напрямку через загрозу можливого наступу РФ з боку Білорусі та Брянської області. За його словами, українська розвідка виявила п’ять можливих сценаріїв дій ворога, на які вже готуються відповіді.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що російський Генштаб розглядає наступальні операції з півночі, що може призвести до розширення фронту.

Спільні навчання Росії та Білорусі, заяви про ядерну зброю та активність біля українського кордону є радше елементом тиску, ніж підготовкою до нового наступу, вважають в Офісі президента України. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що повномасштабний наступ з території Білорусі наразі малоймовірний, адже Росія не має достатніх ресурсів навіть для вирішення завдань на основних ділянках фронту.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

