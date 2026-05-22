Україну розжарить до +30 і вдарять дощі з грозами: де буде найспекотніше

Погода в Україні у найближчі вихідні буде неоднорідною. Про це у Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, завтра, 23 травня, на захід, північ і частину центральних областей пошириться вплив антициклону.
Через це у вказаних регіонах у суботу дощів не буде. А в інших областях України очікуються дощі, грози, шквали вітру та навіть град через вплив атмосферного фронту.
У неділю, 24 травня, дощі продовжаться на сході та південному сході, а надвечір накриють і Волинь, Рівненщину та Житомирщину. В інших областях України опади в останній день тижня малоймовірні.
"Температура повітря протягом дня становитиме +23+28 градусів, на південному сході ще затримається спека +25+30 градусів", - додала Діденко.
Погода в Києві 23-24 травня
У столиці цих вихідних переважатиме суха погода. Температура повітря у порівнянні з сьогоднішньою знизиться. У денні години 23 та 24 травня очікується +21+23 градуси.
Яка погода буде в Україні до кінця травня - прогноз
Главред писав, що за даними синоптиків Укргідрометцентру, середня температура повітря в Україні до кінця поточного місяця становитиме: +12+15 градусів по країні, +9+12 градусів у гірських районах.
При цьому до кінця місяця можливі різкі перепади температури, короткочасні похолодання, грози та дощі. Такі умови, як пояснили синоптики, вважаються типовими для кінця весни.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у червні, за даними карт Європейського центру середньострокових прогнозів, в Одесі та по області буде трохи прохолодніше, ніж у центральних і східних регіонах країни.
Раніше повідомлялося, що погода 22 травня в Україні буде спекотною. Температура повітря підвищиться до 24-28 градусів тепла. Найтепліше буде на сході - 25-30 градусі тепла.
Напередодні синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що 23 травня у більшості регіонів України синоптична ситуація почне покращуватися - прогнозується погода переважно без опадів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
