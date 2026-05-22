Україну розжарить до +30 і вдарять дощі з грозами: де буде найспекотніше

Синоптик попередила про різку зміну погоди у багатьох регіонах.

Прогноз погоди в Україні 23-24 травня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

У яких регіонах України будуть опади

Як зміниться температура повітря на вихідних

Погода в Україні у найближчі вихідні буде неоднорідною. Про це у Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, завтра, 23 травня, на захід, північ і частину центральних областей пошириться вплив антициклону.

Через це у вказаних регіонах у суботу дощів не буде. А в інших областях України очікуються дощі, грози, шквали вітру та навіть град через вплив атмосферного фронту.

Карта прогнозу опадів / фото: t.me/PohodaNatalka

У неділю, 24 травня, дощі продовжаться на сході та південному сході, а надвечір накриють і Волинь, Рівненщину та Житомирщину. В інших областях України опади в останній день тижня малоймовірні.

Погода в Україні 23 травня / фото: скріншот з meteoprog

"Температура повітря протягом дня становитиме +23+28 градусів, на південному сході ще затримається спека +25+30 градусів", - додала Діденко.

Погода в Україні 24 травня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 23-24 травня

У столиці цих вихідних переважатиме суха погода. Температура повітря у порівнянні з сьогоднішньою знизиться. У денні години 23 та 24 травня очікується +21+23 градуси.

Погода в Києві 23 травня / фото: скріншот з meteoprog

Яка погода буде в Україні до кінця травня - прогноз

Главред писав, що за даними синоптиків Укргідрометцентру, середня температура повітря в Україні до кінця поточного місяця становитиме: +12+15 градусів по країні, +9+12 градусів у гірських районах.

При цьому до кінця місяця можливі різкі перепади температури, короткочасні похолодання, грози та дощі. Такі умови, як пояснили синоптики, вважаються типовими для кінця весни.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

