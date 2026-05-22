Розвідка дізналася плани РФ: гучна заява Зеленського про наступ ворога

Українські оборонні структури мають повну інформацію про наміри окупантів.

https://glavred.net/ukraine/razvedka-uznala-plany-rf-gromkoe-zayavlenie-zelenskogo-o-nastuplenii-vraga-10766777.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський виступив із заявою щодо загрози наступу з боку РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Головне:

Україна проаналізувала всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу РФ

Оборонні структури мають повну інформацію про наміри окупантів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проаналізувала всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російської армії.

Як він підкреслив на зустрічі з керівниками громад Київської та Чернігівської областей, оборонні структури мають повну інформацію про наміри окупантів.

відео дня

"Наші розвідки вивчили всі можливі сценарії, всі напрямки... Я думаю, ми передбачаємо навіть ті, які ворог навіть не бачить", - запевнив президент.

Глава держави підкреслив, що головна мета зміцнення північного кордону — надати людям впевненість у безпеці та продемонструвати агресору марність будь-яких спроб штурму.

За його словами, на кордонах створюються капітальні оборонні споруди.

"І навіть якщо ворог розглядає потенційні кроки, він бачитиме, які тут сили, я думаю, що бажання відпадатиме. Безумовно, є фортифікаційні споруди, є додаткове посилення, це свідчить про додаткові фінансові можливості. На це також потрібно розраховувати не в останній момент", — зазначив Зеленський.

Він окремо підкреслив, що Україна більше не може дозволити собі "навіть відсотка повторення тих ризиків, які були в лютому 2022 року".

Оцінка загрози наступу на Київ і Житомир

Військові експерти вважають, що білоруська армія на даний момент не здатна проводити великі наступальні операції і має обмежені бойові можливості.

Водночас розвіддані та думка Костянтина Немічева, засновника підрозділу KRAKEN, вказують на ймовірність того, що Росія може розробляти стратегію дій з території Білорусі, залучаючи при цьому білоруські сили до спільних операцій.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред