Розвідка дізналася плани РФ: гучна заява Зеленського про наступ ворога

Головне:
- Україна проаналізувала всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу РФ
- Оборонні структури мають повну інформацію про наміри окупантів
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проаналізувала всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російської армії.
Як він підкреслив на зустрічі з керівниками громад Київської та Чернігівської областей, оборонні структури мають повну інформацію про наміри окупантів.
"Наші розвідки вивчили всі можливі сценарії, всі напрямки... Я думаю, ми передбачаємо навіть ті, які ворог навіть не бачить", - запевнив президент.
Глава держави підкреслив, що головна мета зміцнення північного кордону — надати людям впевненість у безпеці та продемонструвати агресору марність будь-яких спроб штурму.
За його словами, на кордонах створюються капітальні оборонні споруди.
"І навіть якщо ворог розглядає потенційні кроки, він бачитиме, які тут сили, я думаю, що бажання відпадатиме. Безумовно, є фортифікаційні споруди, є додаткове посилення, це свідчить про додаткові фінансові можливості. На це також потрібно розраховувати не в останній момент", — зазначив Зеленський.
Він окремо підкреслив, що Україна більше не може дозволити собі "навіть відсотка повторення тих ризиків, які були в лютому 2022 року".
Оцінка загрози наступу на Київ і Житомир
Військові експерти вважають, що білоруська армія на даний момент не здатна проводити великі наступальні операції і має обмежені бойові можливості.
Водночас розвіддані та думка Костянтина Немічева, засновника підрозділу KRAKEN, вказують на ймовірність того, що Росія може розробляти стратегію дій з території Білорусі, залучаючи при цьому білоруські сили до спільних операцій.
Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.
Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".
Інші новини:
- Українцям анонсували підвищення пенсій: кому і з якого віку виплачують
- Путін хоче захопити всю Україну: у Трампа зробили тривожну заяву
- Гарантії, війська та 800 тисяч солдатів: Захід узгодив план захисту України після війни
Про джерело: Офіс Президента України
Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред