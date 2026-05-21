Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Як Україна буде відповідати на можливе вторгнення з Білорусі - в ОП зрробили заяву

Юрій Берендій
21 травня 2026, 22:03
google news Підпишіться
на нас в Google
Радник глави ОП заявив, що наступ з території Білорусі наразі малоймовірний, а Україна готова до жорсткої та миттєвої відповіді у разі нової загрози.
Як Україна буде відповідати на можливе вторгнення з Білорусі - в ОП зрробили заяву
Загроза з Білорусі - в ОП відповіли, як буде відповідати Україна на наступ / Колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі

Про що йдеться у матеріалі:

  • Україна миттєво знищить ключові об'єкти РБ у разі нападу
  • Рівень підтримки війни серед білорусів є дуже низьким
  • Ядерні навчання Росії — це лише психологічний тиск

Спільні військові навчання Росії та Білорусі, заяви про ядерну зброю та активність поблизу українського кордону є елементами тиску на Україну, а не підговкою до реального наступу. Однак, у випадку загрози Україна відповість миттєво. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Пододяк в ефірі 24 каналу.

За його словами, повномасштабний наступ із території Білорусі наразі виглядає малоймовірним, якщо оцінювати поточний перебіг війни.

відео дня

Подоляк зазначив, що Росія не здатна повністю вирішити навіть тактичні та оперативно-тактичні завдання на нинішній лінії фронту, зазнає значних втрат і навряд чи отримає стратегічну перевагу від відкриття нового напрямку.

"Вважати, що відкриття ще якоїсь ділянки фронту суттєво на щось повпливає, – це нонсенс", - наголосив він.

Він також наголосив, що на півночі працюють Сили оборони України, ситуація перебуває під контролем розвідки, а Білорусь більше не є для України невідомим фактором, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

Раніше білоруську територію використовували для координації дронових атак по західних регіонах України, і в межах протидії цій інфраструктурі українська сторона вже дала зрозуміти, що реагуватиме інакше, ніж у 2022 році.

"Територія Білорусі невелика, зрозумілі цілі на території Білорусі, і реакція буде не така, як була у 2022 році. Реакція буде миттєвою, максимально жорсткою", – додав радник глави ОП.

Подоляк також звернув увагу на те, що в самій Білорусі рівень підтримки війни значно нижчий, ніж у Росії. За його словами, білоруське суспільство не сприймає війну так, як російське, а після кількох років бойових дій і наслідків для РФ говорити про готовність білорусів брати участь у війні немає підстав.

Радник керівника ОП заявив, що Україна добре знає, які об’єкти на території Білорусі є стратегічно важливими та наскільки швидко їх можна уразити у разі необхідності.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Подоляк зазначив, що тема північного напрямку потрібна Москві не лише як військовий фактор тиску на Україну. За його словами, через таку ескалацію Кремль намагається остаточно позбавити Олександра Лукашенка навіть обмеженого простору для маневру, оскільки той продовжує шукати окремі контакти зі США та європейськими сусідами Білорусі.

Водночас Росія використовує цю ситуацію як інструмент ширшого тиску. Активність біля українського кордону та демонстративні дії поблизу країн Балтії мають створити враження, що РФ нібито зберігає ресурси для розширення війни та готова до подальшої ескалації.

"Путін хоче за рахунок цієї певної ескалації підвищити свої ставки і сказати, що в нас ще є ресурси для масштабування цієї війни",- розповів він.

В ОП наголосили, що Білорусь потрібна Кремлю як для тиску на Україну, так і для демонстрації сили назовні. Однак головною метою є не відкриття нового фронту, а постійне підтримання напруги на північному напрямку. У Києві, за його словами, добре розуміють можливості Білорусі з точки зору армії, логістики та озброєння, а також бачать, що Росія не має значних резервів, адже в іншому разі їх би насамперед перекинули на східний фронт, де Москва постійно відчуває нестачу сил.

"Сприймати це треба, чітко розуміючи, що ми знаходимось у стані війни. Сьогодні 26 рік, а не 22-й. І в нас є повна карта об'єктів, ключових для білоруської економіки, які треба буде зупинити в перші години конфлікту, якщо Білорусь захоче дізнатися, що таке війна безпосередньо на своїй території", – заявив він.

Він додав, що наразі важливо уважно стежити за інформацією розвідки та Генштабу і враховувати, що гібридна ескалація залишається одним із елементів нинішнього етапу війни.

Подоляк також заявив, що в Києві спільні ядерні навчання Росії та Білорусі сприймають не як підготовку до масштабної наступальної операції, а як елемент психологічного тиску та спробу утримувати в напрузі як Україну, так і сусідні держави регіону.

Він звернув увагу й на інший показовий момент, адже якщо вірити російським повідомленням, ядерні боєприпаси для Білорусі були доставлені лише зараз, хоча Олександр Лукашенко вже давно заявляв, що вони нібито перебувають на території країни.

"Вони не можуть впоратися з Україною конвенційною зброєю. Тому знову дістають тему ядерної зброї й намагаються лякати", – підсумував він.

Як Україна буде відповідати на можливе вторгнення з Білорусі - в ОП зрробили заяву
Які країни володіють ядерною збоєю / Інфографіка: Главред

Для чого РФ намагається втягнути Білорусь у війну - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що спроби Росії залучити Білорусь до війни проти України тривають уже не перший рік і є складовою ширшої стратегії тиску на Київ.

Він пояснив, що загальна протяжність фронту перевищує 3000 кілометрів, з яких приблизно 1200 кілометрів припадає на активні бойові дії. Через це Україна змушена утримувати військові сили вздовж усієї лінії, що створює значне навантаження на оборонні ресурси країни.

"У російського командування залізобетонна логіка: чим більше гарячих точок на кордоні України з Росією та Білоруссю, тим більше розсіюється увага нашого Генштабу і наших сил", - вказав він.

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про можливе розширення бойових дій з півночі з території Білорусі. Він підкреслив, що Російський Генштаб зараз активно планує операції наступальних дій у цьому напрямку. Ця заява стала важливим сигналом для оцінки потенційної загрози.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, відзначив, що потенційні загрози від наступу з Білорусі можуть бути локальними і обмеженими, адже великі скупчення сил у прикордонних лісах швидко будуть виявлені завдяки сучасним засобам спостереження. Він наголосив, що болота на півночі ускладнюють великомасштабний наступ і акцентував увагу на можливих розвідувально-диверсійних діях.

Як раніше повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що ядерні навчання в Білорусі використовуються Кремлем для психологічного тиску на Захід. Він підкреслив, що Росія прагне посіяти страх і закріпити свою роль у регіоні, створюючи ілюзію готовності до ескалації, хоча реальних масштабних військових дій на цьому напрямку поки що не передбачається.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Білорусь Михайло Подоляк новини України новини Білорусі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як Україна буде відповідати на можливе вторгнення з Білорусі - в ОП зрробили заяву

Як Україна буде відповідати на можливе вторгнення з Білорусі - в ОП зрробили заяву

22:03Війна
Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

20:33Фронт
Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

18:22Світ
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини в навушниках за 23 с

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026

Карти Таро вказали на небезпечний період для одного знака: Таро-прогноз на червень 2026

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Кроти й кліщі тікають від неї миттєво: яку рослину варто посадити на ділянці

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

Гороскоп на завтра, 22 травня: Левам - розчарування, Рибам - прибуток

Китайський гороскоп на завтра, 22 травня: Тиграм — поради, Козлам — критика

Китайський гороскоп на завтра, 22 травня: Тиграм — поради, Козлам — критика

Останні новини

22:21

Режим Лукашенка розсиплеться: ексспівробітник СБУ розкрив несподіваний сценарій

22:03

Як Україна буде відповідати на можливе вторгнення з Білорусі - в ОП зрробили заяву

21:30

Ціни злетіли майже на 33% за день: в Україні різко подорожчала одна ягодаВідео

21:22

Кому історично належав Донбас: несподіваний висновок історикаВідео

21:12

Різке зростання цін на квитки у транспорті: у Києві підрахували вартість проїзду

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
21:02

Шкільна головоломка із сірниками, яка вводить у ступор дорослих

20:33

Росіяни захопили два великі міста: у Deep State назвали нову ціль ворога

20:15

Чорна цвіль зникне миттєво: розкрито секрет одного простого засобуВідео

20:06

Секрет садівника короля Чарльза: яке просте добриво змусить квіти цвісти

Реклама
20:03

Які люди мають сильного янгола-охоронця: місяці народження з особливим захистом

19:43

Вже не в липні: коли Івана Купала у 2026 році

19:37

Зібрали понад 1700 реліквій: на Львівщині встановили унікальний рекорд УкраїниФото

19:26

Пастка для ЗСУ: стало відомо, чому Кремль хоче втягнути Білорусь у війнуВідео

19:25

Чи є загроза 16 годин без електроенергії: тривожний прогноз нових відключень

19:16

Майже зникло у 90-х - яке відоме жіноче ім'я знову стало модним в Україні

19:10

Візит Путіна до Китаю провалився: Невзлін розповів, що показали переговори з СіПогляд

19:01

Які українські прізвища мають клеймо вигнанця: вони збереглися й донині

18:58

Чому кіт торкається лапою обличчя людини: справжня причина здивує багатьохВідео

18:47

"Мати" чи "матір": мовознавиця пояснила, у чому різницяВідео

18:47

Українка здивувалася, чому в Німеччині не можна ночувати на власній дачіВідео

Реклама
18:46

"Гарна новина" для України: експерт назвав, що знизить ціну на нафтуВідео

18:41

Свириденко блокує звільнення Болоховця всупереч позиції Зеленського, – Маландій

18:23

Скільки років треба відкладати на квартиру в Рівному: яка ситуація в інших містах

18:22

Візит Лукашенка до України для переговорів - у Зеленського зробили гучну заяву

18:11

Чи треба пасинкувати кавуни та дині: правила догляду за баштаном

18:01

Чому цибуля масово гниє: один народний спосіб може врятувати грядкуВідео

17:56

Мільярдери можуть знати про кінець світу раніше за інших і готуються до цього

17:44

Путін затискає Лукашенка в лещата: чи буде наступ із Білорусі та де чекати удару

17:44

Кількість поранених зростає: РФ вдарила по багатоповерхівках Дніпра, що відомо

17:33

14 найочікуваніших подій XIV Книжкового Арсеналу

17:28

Пельмені вийдуть надзвичайно соковитими і смачними: що додати у фарш

17:27

Удар по Україні радіоактивними "Шахедами": Ігнат оцінив загрозу

17:24

Українці віддають на 50% більше за оренду: де подорожчали квартири

17:16

Кому найбільше щастить у житті: 4 дати народження з потужною енергетикою

17:12

Що одягнути мамі на випускний 2026: секрети стилістів для статусного образу

17:05

Чоловік вирішив перевірити сміття біля секонд-хенду і не пошкодував

16:51

Кабачки можна буде збирати відрами: головний секрет рясного врожаюВідео

16:47

"Маємо панувати над росіянами": Буданов зробив гучну заяву про історію України

16:38

Наступ з півночі: Ступак розкрив, чи є загроза для Києва і чим це обернеться для Лукашенка

16:23

Чому не варто прати вранці – народні прикмети та логічні причини

Реклама
16:11

"Вирив собі землянку": відомий композитор постраждав від обстрілу армії РФ

16:07

В епіцентрі ядерного вибуху знайшли "аномалію", якої раніше на Землі не було

16:03

Вечір боксу Усик vs Верхувен стартує вже сьогодні: трансляція пресконференції та всіх ключових подій — лише на Київстар ТБ

15:58

Росія різко змінила цілі війни проти України: Буданов назвав нові умови РФ для миру

15:53

СБУ "підсмажила" купу росіян: Зеленський показав кадри удару по ФСБВідео

15:40

Тест з ПДР, який "валить" багатьох на іспиті: чи можна обігнати тракторВідео

15:37

Новий курс валют на 22 травня: що зміниться

15:25

Церковний календар свят на червень 2026 року: коли Івана Купала та Трійця

15:21

Потужні грозові дощі заливатимуть Україну: які регіони будуть "плавати"

15:13

Не лише Донбас: названо цілі нового російського наступу, які міста під загрозоюВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти