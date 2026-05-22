Три умови для миру та нова загроза: Сибіга заявив про переломний момент у війні

Головна перевага РФ знівелювалася, вважає глава МЗС України.

Андрій Сибіга зробив гучну заяву після засідання Ради НАТО-Україна

Головні тези:

Людські ресурси Росії перестали бути вирішальною перевагою

Глава МЗС назвав три головні елементи миру: дипломатія, тиск і сила

Міністр закликав НАТО стримати зростаючі військові загрози з боку Мінська

У війні Росії проти України настає переломний момент. І щоб досягти миру, потрібні три складові. Про це написав глава МЗС України Андрій Сібіга в соцмережі Х.

Сибіга розповів, що взяв участь у неформальній міністерській зустрічі Ради НАТО-Україна в Гельсінбурзі, на якій були присутні глави МЗС країн-союзників по НАТО.

За словами міністра закордонних справ, у війні людський ресурс РФ вже не є перевагою.

"Ми перебуваємо в переломному моменті війни, і тиск на Москву посилюється. Україна тримає оборону, і російська людська міць більше не є вирішальною перевагою", - підкреслив Сібіга.

Він зазначив, що для досягнення миру необхідно зосередитися на трьох важливих елементах: дипломатії, тиску та силі.

"Нам необхідний новий імпульс у наших зусиллях щодо встановлення миру, одночасно з посиленням наших спеціальних довгострокових санкцій та інших важелів впливу", – написав Сибіга.

Також він сказав, що поінформував союзників про зростаючі загрози з боку Білорусі та закликав до відповідних дій, стримування та кроків щодо запобігання експансії з боку Москви та Мінська.

Україна, у свою чергу, більше не просто просить пожертв, а є учасником процесу забезпечення безпеки, донором і партнером, який готовий "поділитися своїм досвідом із союзниками".

"Ці інвестиції принесуть найбільші дивіденди миру за все наше життя. Дякую всім нашим союзникам за вашу відданість нашій спільній справі, за сьогоднішні пожертви та за вашу незмінну підтримку України. Особливу вдячність висловлюю Швеції за те, що вона є чудовим союзником", — сказав глава МЗС України.

Підсумовуючи, Сибіга додав, що за минулий рік НАТО зміцнилося, рішення про підвищення військових витрат до 5% ВВП стало історичною віхою, "і США заслуговують за це похвали".

Мирні переговори — останні новини

Як писав Главред, Україна та Росія фактично втратили інтерес до мирних переговорів за участю США попри оптимістичні заяви Вашингтона. Джерела Financial Times, обізнані з позиціями сторін, заявили про повний застій дипломатичного процесу та мінімальні шанси на його відновлення.

Глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться раптово, "як грім серед ясного неба". Однак якщо натяки Росії на діалог є щирими, Україна "також була б готова".

Прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що підготовлений ЗСУ план ударів по військових і стратегічно важливих об'єктах на території РФ не сприяє мирним переговорам.

Йдеться про план дальнобійності на червень 2026 року, який напередодні затвердив президент України Володимир Зеленський.

"Це не ті заяви, які сприяли б створенню духу виходу на мирні переговори. Це ще раз підкреслює, хто є головною перешкодою на шляху виходу на мирні рейки", — зазначив він.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

