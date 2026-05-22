Путін обрав нові цілі в НАТО: де Росія може відкрити другий фронт

Марія Николишин
22 травня 2026, 10:34
Ступак зауважив, що з військовими ресурсами у Росії є труднощі.
Чи може РФ розпочати операцію проти країн НАТО / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • РФ може спробувати захопити Нарву
  • Кремль також розглядає для удару Готланд і Сувальський коридор
  • Путін ухвалює рішення на основі хибних даних

Ймовірність операції країни-агресора Росії проти НАТО існує давно, але коли вона відбудеться, якими силами і проти якої країни буде спрямована – поки що не зрозуміло. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, під ударом можуть опинитися країни Балтії, або, можливо, буде спроба пробити Сувальський коридор до Калінінградської області.

"Однак поки що Кремль на такі дії не зважився. Сувальський коридор майже 100 км завдовжки, і, якщо його намагатися прорубати, то потрібно розуміти, який він має бути за шириною, і куди просуватися – вглиб польської території чи литовської. А там усюди населені пункти, які Росії, виходить, доведеться окупувати. Виникає питання – скільки людей для всього цього потрібно задіяти. Схоже, математика у Росії не сходиться", - зауважив він.

Сувальський коридор
Сувальський коридор / Інфографіка: Главред

Яке місто може спробувати захопити Росія

На думку експерта, Росія може провести операцію із захоплення міста Нарва.

"Нарва дійсно може стати місцем застосування сили з боку РФ. З великою ймовірністю, там Росія може спробувати провернути щось на зразок операції із захоплення Криму або Донецької області, коли 200–300 озброєних людей без шевронів та розпізнавальних знаків захоплять "пошту, телефон, телеграф", мерію та мера, вранці зганяють депутатів і під дулами автоматів змусять їх проголосувати за вихід зі складу Естонії, приєднання до РФ та заклик до Путіна з проханням ввести війська. Після чого над Нарвою буде піднято російський прапор. Такий сценарій не виключений, це дуже в стилі Кремля", - наголосив Ступак.

РФ може націлитися на острів у Балтійському морі

Ексспівробітник СБУ додав, що ще один можливий варіант – захоплення острова Готланд у Балтійському морі.

Він зауважив, що про цей острів росіяни дуже багато говорили, тому він дійсно може бути захоплений, і Росія може спробувати встановити там свій прапор.

"Все це можливо. Але подивимося, на що зважиться Кремль і чи має він зараз для цього фізичні ресурси. З військовими ресурсами у Росії є труднощі, оскільки вона не встигає забезпечувати навіть фронти в Україні. А ось якась "гібридна" операція, умовно кажучи, силами військової розвідки або спецпідрозділів "Альфа" чи "Вимпел", цілком можлива. 200–300 осіб Росія зможе зібрати, плюс допоможуть якісь маргінали на місці", - підкреслив експерт.

Путін відірваний від реальності

Ступак також сказав, що важко зрозуміти яка картина світу у Путіна, та що йому доповідають.

"Путін взагалі не користується сучасними засобами зв’язку, йому приносять роздруківки навіть роликів з YouTube: він вважає, що всі гаджети – це "підступи ЦРУ", і за допомогою всього цього можна вирахувати його місцезнаходження", - каже він.

За його словами, Путін при прийнятті рішень відштовхується від неправдивої інформації, тому в його розумінні він перемагає.

"Путін схожий на Гітлера в останні тижні Другої світової війни: Гітлер розпоряджався військами, яких на той момент уже не було, переставляв фішки та планував, хто прийде і де завдасть удару, хоча тих військ фізично вже не існувало", - підсумував експерт.

Дивіться відео, в якому Іван Ступак оцінив ймовірність російського наступу на Київ у 2026 році та втягування Білорусі у війну, а також назвав міста-цілі Росії на літо та осінь:

Росія може готувати провокації в Болгарії

Колишній радник уряду Чехії з питань нацбезпеки Томаш Пояр заявляв, що Росія здатна здійснити військовий напад на одну з країн НАТО, але місце потенційного удару може виявитися зовсім не там, де його традиційно очікують.

"Ми завжди дивимося насамперед на найслабші ланки та зосереджуємося на уявленні, що якщо Росія колись вирішить перевірити єдність НАТО, то зробить це саме в Балтії. Можливо, варто замислитися, чи не відбудеться такий тест зовсім в іншому місці. Наприклад, регіон Чорного моря з цього погляду може бути навіть цікавішим", - додав він.

Зокрема, Пояр звернув увагу на Болгарію - країну НАТО, яка витрачає на оборону менше, ніж балтійські союзники. На його думку, ця країна потенційно приваблива для російських провокацій.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Загроза вторгнення РФ в країни НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив, що ризик можливого нападу Росії на країни НАТО слід розглядати як короткострокову загрозу — мова може йти про місяці, а не роки.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попереджав, що Росія готується розгорнути нову хвилю інформаційних та гібридних провокацій проти Європи, і це може статися вже найближчим часом.

Водночас колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун переконаний, що Росія може використати білоруську армію як підкріплення у разі реалізації силового сценарію на європейському напрямку.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

