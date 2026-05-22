Три системні провали РФ через війну в Україні: у Bild розкрили програш Кремля

Нинішня війна створює для керівництва РФ одразу кілька критичних проблем, які важко вирішити.

Росія програє в Україні

Повномасштабна війна проти України, яку Росія розглядала як спосіб зміцнити свій міжнародний статус, на п'ятий рік перетворилася на серйозну проблему для Кремля.

Як пише Bild, нинішня війна створює для керівництва РФ одразу кілька критичних проблем, які складно вирішити.

Перший фактор

Йдеться про великі втрати серед російських військових. За західними оцінками, РФ щомісяця втрачає близько 35 тисяч солдатів убитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість загиблих приблизно в 352 тисячі осіб, з яких відомі імена близько 217,8 тисячі.

Незважаючи на постійне поповнення армії новими контрактниками, темпи нарощування чисельності фактично зупинилися.

Другий фактор

Фіксується зміна балансу на фронті. У матеріалі зазначено, що Росія вперше за довгий час втрачає більше територій, ніж захоплює. Загальний результат просування з початку року становить близько 220 квадратних кілометрів, що дорівнює приблизно 0,04% території України. Водночас українські сили змогли деокупувати близько 189 квадратних кілометрів.

Третій фактор

Ключовим викликом називають перенесення бойових дій углиб Росії. Українські безпілотники регулярно атакують нафтопереробні заводи, військові об'єкти та інфраструктуру в тилу.

Війна, задумана як коротка закордонна операція, на п'ятий рік перетворилася на системну внутрішню проблему для Росії, додали аналітики.

Можливі результати війни

Експерт Центру Карнегі Росія–Євразія Тетяна Станова стверджує, що для Кремля ключове значення мають не тільки території. Вона вважає, що головна мета Москви — зберегти контроль над Україною і не допустити її розвитку в напрямку, який у Росії розглядають як загрозу власним інтересам

Раніше з'явився тривожний прогноз про завершення війни з "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про джерело: Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

