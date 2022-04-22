Орки закріпилися під Слов'янськом і лізуть в Попасну, але отримали по зубах на Запоріжжі

РФ намагається захопити нові плацдарми / Reuters

Російські окупанти продовжують атакувати сили захисників України з метою захоплення нових плацдармів для подальшого наступу.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України, опублікованому в соцмережі Facebook.

На Слобожанському напрямку окупанти силами підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії, Балтійського та Північного флотів продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів українських військ та об'єктів критичної інфраструктури.

В Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій ЗСУ з метою визначення можливих напрямків наступу. Для поліпшення тактичного становища підрозділів противник намагався здійснювати наступальні дії за напрямками населених пунктів Заводи і Дібровне, успіху не досяг.

На Донецький і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж усієї лінії зіткнення.

"За добу ворог здійснював штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ, закріпився в населеному пункті Лозове. У районах Зеленої Долини і Кремінної противник продовжує закріплюватися на зайнятих позиціях, здійснює перегрупування і підготовку до наступальних дій", - повідомляють в Генштабі.

РФ здійснила посилення угруповання військ за рахунок переміщення з території Росії окремих підрозділів 41 загальновійськової армії Центрального військового округу, і безуспішно намагається зміцнитися в населеному пункті Рубіжне.

В районі Попасної російські війська зробили спробу шутрма в напрямку населеного пункту Новотошківське і вглиб населеного пункту Попасна, успіху не досягли. Закріпилися в центральній частині населеного пункту Степове.

На Авдіївському і Курахівському окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не досягли.

На Маріупольському напрямку противник продовжував наносити авіаційні удари по Маріуполю і блокувати українські підрозділи в районі "Азовсталі".

На Запорізькому напрямку окупанти намагалися провести штурм у напрямку населеного пункту Зелене Поле, успіху не досягли. Ворог посилив угруповання за рахунок переміщення підрозділів 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Разом з тим батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії втратила боєздатність і виведена в район відновлення.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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