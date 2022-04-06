Орки відправляють награбоване у РФ: карта перекидання накраденого в Україні

Російські мародери / скріншот

Російські окупанти, які брали участь у розграбуванні українців, відправляють награбоване з Білорусі.

Перекидання вкрадених в Україні речей відбувається через відділення експрес-доставки компанії СДЕК в білоруському Мозирі, пише Медіазона.

Саме звідти відправляли додому награбовані в українців речі, йдеться в публікації.

Відзначається, що найбільше посилок (128) з награбованими речами було відправлено в місто Рубцовськ в Алтайському краї. Загальна вага вантажу, відправленого туди окупантами - 2 958 кг.

Крім того, речі українців військові відправляли в Біробіджан, Уссурійськ, Калінінград, Псков та інші міста Росії. Тепер тим, що награбовано в Україні, будуть користуватися діти і дружини росіян, які не гребують навіть одягом убитих і пограбованих жителів України.

Додамо, що на опублікованій карті відображається кількість посилок і загальна вага накраденого в Україні, відправленого окупантами в те чи інше місто РФ.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.

Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника.

За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.

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