Оперативна пауза на фронті: військовий здивував неочікуваним прогнозом

Ані російська окупаційна армія не має можливості значно нарощувати свою військову присутність на певних ділянках фронту, й ми діємо на межі своїх можливостей.

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Армія РФ та ЗСУ візьмуть "передишку" / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Військовий експерт Владислав Селезньов в найближчій перспективі прогнозує оперативну паузу на фронті. Однак майбутню осінньо-зимову наступальну кампанію зумовлює обстановка саме на Покровському та на Курахівському напрямках. Таку думку він висловив сьогодні, 10 вересня, в ефірі телеканалу FREEДОМ .

"Виснажена не тільки українська армія, виснажені російські окупаційні сили та засоби, тому я думаю, що все-таки ми в найближчій перспективі побачимо якусь оперативну паузу, адже ані російська окупаційна армія не має можливості значно нарощувати свою військову присутність на певних ділянках фронту, й ми діємо на межі своїх можливостей. У будь-якому разі, та ситуація, яка нині розвивається на Покровському, так само як і на Курахівському напрямках, вона зумовлює майбутнє. Майбутню осінньо-зимову наступальну кампанію. Те, що російська армія буде фізично змушена брати оперативну паузу, тут, як-то кажуть, до бабки не ходи", — сказав військовий експерт.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. відео дня До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

На думку Селезньова, в російського диктатора Володимира Путіна не залишиться іншого вибору, окрім як оголосити про нову хвилю мобілізації через втрати, яких зазнає армія РФ.

"Мене більше цікавить питання, як скоро Путін й під яким соусом буде оголошувати про проведення заходів нової хвилі, часткової або ж повної мобілізації. Адже людських ресурсів у противника не вистачає", — сказав він.

Мобілізація в Росії (з 2022) Мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і незабаром після контрнаступу Збройних сил України, який призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскол.У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, що воює, попутно посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".

На ведення бойових дій, як нагадує експерт, впливає також фактор сезонності.

"Попереду осінь, відповідно, негода, відповідно, розкислі ґрунтові дороги, які будуть серйозно обмежувати маневровість техніки, особливо бронетехніки, і для руху будуть використовуватися переважно лише дороги з твердим асфальтом або бетонним покриттям, які не завжди присутні на тих ділянках фронту, де відбуваються активні бойові зіткнення. Але те, що Східний напрямок усе ще є пріоритетом для російської армії, — це очевидно", — зазначив Селезньов.

Ситуація на фронті - останні новини

На жаль, РФ готує новий наступ на Харківщині. Російські окупанти намагаються відновити контроль над втраченими позиціями у Харківській області, розповів Максим Жорін.

Окрім цього, росіяни активізувались на новому напрямку. В ОСУВ "Таврія" зазначили, що росіяни за минулу добу застосували рекордну кількість дронів для ударів здебільшого по Херсонській області.

До того ж ЗСУ почали відступ на одному з напрямків фронту. Російські окупанти після захоплення населеного пункту Невельське змогли візуально оточити українські війська на східному березі річки Вовча.

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