Загроза оточення: ЗСУ почали відступ на одному з напрямків фронту - Defense Express

Російські окупанти після захоплення населеного пункту Невельське змогли візуально оточити українські війська на східному березі річки Вовча.

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ЗСУ почали відступ на одному з напрямків / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Сили оборони України почали поступове виведення військ зі східного берега річки Вовча в Донецькій області через загрозу оточення. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, говорячи про ділянку Гірник - Красногорівка, мається на увазі трикутник Карлівка - Невельське - Красногорівка, де знаходяться підрозділи Сил оборони України.

"Після захоплення Невельського і просування в бік Красногорівки, а також західніше Красногорівки, ворог візуально оточив наше угруповання на цій ділянці", - зауважив Згурець. відео дня

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express зазначив, що потенціал противника не настільки сильний, щоб швидко замкнути ці кліщі.

"Зараз відбувається раціональне і поступове виведення наших підрозділів з цієї ділянки, розташованої на східному березі річки Вовча" , - розповів він.

Згурець підкреслив, що загрози на цьому напрямку були відомі заздалегідь, і висловив надію, що Генеральний штаб повністю усвідомлює всі ризики.

"Однак, знаю, що наші підрозділи зазвичай виходять майже в останній момент", - наголосив Згурець.

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Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, покровський напрямок залишається однією з найважчих ділянок фронту. Українським силам вдалося сповільнити наступ і захоплення територій, але російська армія, схоже, готується до нового удару. За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Цехоцького, ЗСУ спостерігають за перегрупуванням ворога та підвезенням нових підрозділів.

Російські сили активізували наступ у напрямку Вугледара, намагаючись оточити місто і змусити українські війська відійти, повідомив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Міністерство оборони США оцінює ситуацію на Покровському напрямку як продовження інтенсивних боїв, зазначаючи, що місто не під контролем росіян, попри заяви їхньої пропаганди, підкреслив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

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