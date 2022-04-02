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"Вони забрали мою доньку": як українці зустрічали бійців ЗСУ у звільненому селищі

2 квітня 2022, 20:22

Упереміш з награбованими біля згорілих машин документи окупантів і пам'ятка- "кодекс російського солдата".

У Правому секторі розповіли, як зустрічали захисників України в одному зі звільнених селищ.

Поспішно тікаючи, росіяни забрали з собою кілька жінок із одного з сіл. Це стало відомо після того, як туди увійшли бійці 2-го окремого батальйону ДУК Правий сектор, повідомляє пресслужба 2-го окремого батальйону.

"31 Березня. Вечоріє. Спів птахів такий гучний і помітний в тиші, яку порушують лише поодинокі постріли і вибухи. Після постійної канонади артилерійських боїв ця тиша ніби має своє власне звучання. Ми йдемо вулицями звільнених селищ. Люди обіймають нас та плачуть, кличуть на допомогу до поранених, навперебій розповідають про звірства ворога", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що окупанти, тікаючи, забрали із собою дочку місцевого жителя.

"Рідненькі, рідненькі наші, вони забрали мою доньку, їй 25 років", - розповів захисникам України літній чоловік.

Пізніше з'ясовується, що це не рідкісний випадок.

"Нам кажуть, що спішно тікаючи з села, росіяни забрали з собою кілька жінок - когось за підозру в допомозі нам, когось просто так, як здобич. Багатьох розстріляли просто за те, що бачили техніку, відбиранням телефонів вже не обмежувалися", - інформують у Правому секторі.

"Дядечко з обмороженими пальцями, якого тримали на підвалі, катували і погрожували вбити, сідає на лавку. Він буде терпляче чекати завершення зачистки, коли ми зможемо відвезти його до лікарні. Поруч з ним дідусь, якого росіяни підстрелили" щоб не шастав поруч", викинули з будинку і жили там. У таких будинках тепер жахливий гадюшник і міни. Сліди "культури" і звичок ворога", - йдеться далі.

Як повідомляється, упереміш з награбованими біля згорілих машин документи окупантів і пам'ятка - "кодекс російського солдата".

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента Росії і до Уряду РФ, повідомляли, що Путін усвідомлює близький провал у війні і шукає " нову ідеологію для РФ". У Кремлі розуміють, що не захоплять Київ, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир'я" з Україною і те, чому росіянам доведеться жити під санкціями.

Також раніше український волонтер і військовий ЗСУ Юрій Касьянов зазначав, що після невдалих наступів на українські землі Путіну довелося "затягнути пояс" і звузити свій величезний список вимог. Якщо спочатку в Кремлі був розгорнутий список цілей, яких вони хотіли досягти в ході війни проти України, то тепер "апетити" Путіна знизилися.

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