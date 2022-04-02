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"Зменшили апетити": чого тепер хоче Кремль від України і наскільки звузилися цілі Путіна

2 квітня 2022, 15:54

Після невдалих наступів на українські землі Путіну довелося "затягнути пасок" і звузити свій величезний список вимог, каже експерт.

Український військовий пояснив, чого тепер хоче Кремль від України і наскільки звузилися цілі Путіна/ Reuters

Якщо спочатку у Кремлі був розгорнутий список цілей, яких вони хотіли досягнути у ході війни проти України, то тепер після постійних невдач на фронті "апетити" російської диктаторської влади суттєво зменшилися.

Росія почала переглядати свої цілі, коли начисто програла перший етап війни. Про це розповів волонтер, блогер і військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов в інтерв’ю Главреду.

"Спочатку у Кремля були абсолютно фантастичні цілі на кшталт денацифікації, демілітаризації, загрози НАТО. Пізніше, коли Росія заслужено отримала по зубах, начисто програвши перший етап війни, вона почала переглядати свої цілі", – каже військовий.

Російський диктатор Путін зрозумів, що йому не вдасться підкорити всю Україну, нав’язати Заходу свою волю і змусити НАТО відступити подалі. Тому зараз РФ висуває менше вимог.

"Тепер у Росії простіші цілі – відмова України від вступу в НАТО і будь-які інші військові союзи, відсутність на українській території військових баз. При цьому в РФ мають намір у разі, якщо їм вдасться захопити лівобережну Україну, створити на цій території окупаційний режим, як на Донбасі з 2014 року", – каже Юрій Касьянов.

Проте українців такий хід подій абсолютно не влаштує, стверджує військовий, і захисники України готові боротися за свою державу і далі. "Тому нічого Росія тут не отримає", наголосив Касьянов.

"Попереду ще страшні бої і великі втрати. Втрати будуть в будь-якому випадку, незалежно від того, хочемо ми воювати чи ні. Але ми виграємо цю війну", – зазначив військовослужбовець.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії та до уряду РФ, повідомляли, що Путін усвідомлює близький провал у війні та шукає "нову ідеологію для РФ". В Кремлі розуміють, що не захоплять Київ, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир’я" з Україною і те, чому росіянам доведеться жити під санкціями.

Також раніше у США заявили, що війна проти України, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін, стала для глави Кремля стратегічним провалом, а для Росії загалом обернулася стратегічною катастрофою.

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