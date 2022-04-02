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Зеленська розповіла, чому разом з дітьми не покинула Україну під час війни

2 квітня 2022, 16:37

Сім'ям, особливо дітям і літнім людям, необхідно покинути зону бойових дій, заявила перша леді.

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Зеленська розповіла, чому разом з дітьми не покинула Україну / instagram.com/olenazelenska_official/

Перша леді України Олена Зеленська, яка вирішила залишитися в країні після вторгнення Росії, зізналася, чому так вийшло і як діти реагують на те, що відбувається.

В інтерв'ю La Repubblica вона розповіла, що кожен українець може покинути країну, якщо не може допомогти в захисті від країни-агресора.

"Мій чоловік тут, я тут. Кожен має право виїхати. Якщо ви не можете допомогти із захистом (країни - ред.), то вам краще виїхати. Цивільні особи не повинні ставати живими щитами або жертвами. До того ж, якщо тут залишається багато мирних жителів, військовим складно захищати міста. Тому сім'ям, особливо дітям і літнім людям, необхідно покинути зону бойових дій. Краще бути біженцем, ніж померти", - зазначила Зеленська.

За словами дружини президента України, дітям нічого не доводилося пояснювати після вторгнення Росії - вони все бачать своїми очима.

читайте також"Моє захоплення і уклін вам": Олена Зеленська висловила подяку українським жінкам"Олександра вже доросла, їй 17, але за цей місяць вона ніби подорослішала. Ми обговорюємо новини, як між дорослими. Кирилу 9 років, і він завжди думає про те, коли ми переможемо. Він будує плани і стратегії... у цьому він герой, тому що він всього лише дитина. Мріє зустріти своїх друзів, за якими дуже сумує, адже постійно про них говорить. Мені дуже пощастило, що мені не доведеться розлучатися зі своїми дітьми. Не знаю, як би я вижила без них. Можу сказати, що я не їхня опора, а вони мені допомагають", - зізналася перша леді України.

Раніше перша леді України Олена Зеленська звернулася до Всесвітньої Ради Церков з проханням, і закликала Верховну Раду стати посередником в організації гуманітарних коридорів.

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війна в Україні Олена Зеленська
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