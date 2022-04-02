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ЗМІ знайшли докази того, що Вірменія передала РФ 4 винищувачі для війни в Україні

2 квітня 2022, 13:59

Якщо участь Вірменії в агресії проти України підтвердиться на міжнародному рівні - країні загрожують санкції.

Су-30СМ
Літаки Су-30 відправили в Росію 23 березня 2022 року / sdelanounas.ru

Вірменія відправила в Росію чотири бойових літаки типу Су-30 з пілотами, щоби використовувати їх у війні проти України, хоча в посольстві Вірменії в Україні запевняли, що ця інформація не відповідає дійсності.

Турецький телеканал Haber Global опублікував докази того, що винищувачі все ж таки були відправлені.

Згідно з даними телеканалу, літаки відправили в Росію 23 березня 2022 року. Пунктом відправлення був аеропорт Еребуні в Єревані.

"О 12:30 за місцевим часом вилетіли чотири винищувачі Су-30 вірменських льотчиків. Літаки, що пролітали через Мартуні, о 13:14 досягли кінцевого пункту призначення - Росії", – йдеться у сюжеті.

Також канал оприлюднив супутникові фотографії. Перше фото було зроблено 18 березня 2022 року, на авіабазі у Вірменії – на ньому видно 4 бойових літаки типу Су-30.

На другому знімку, зробленому 25 березня в тому ж місці – літаки відсутні. Замість Су-30 там тепер стоять Міг-29.

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Зазначимо, якщо участь Вірменії в агресії проти України підтвердиться на міжнародному рівні - країні загрожують санкції.

Як повідомляв Главред, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що країни G7 незабаром оголосять про спільне рішення для гарантування, що Росія не зможе ухилитися від міжнародних санкцій, запроваджених через війну проти України, за допомогою Китаю або будь-якої іншої країни.

За словами Саллівана, уряд США передав це повідомлення Китаю і тепер Штати "очікують аналогічного повідомлення від Європейського Союзу і окремих європейських країн".

Раніше в Північноатлантичному альянсі звинуватили Китай у політичній підтримці Росії. За словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, КНР підтримує РФ шляхом поширення "відвертої брехні та дезінформації".

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