Путін усвідомлює близький провал у війні та шукає "нову ідеологію для РФ" – росЗМІ/ Reuters

В Кремлі розуміють, що не захоплять Київ, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир’я" з Україною.

Російське військове керівництво до кінця березня уже змирилося з тим, що у них не вийде взяти Київ тими силами, які вони вже закинули на територію України. Про це російському виданню "Медуза" розповіли джерела, близькі до адміністрації президента Росії та до уряду РФ.

У виданні стверджують, що таку інформацію їм підтвердили три джерела, близькі до адміністрації президента РФ Путіна, і два співрозмовники, які близькі до російського уряду.

РФ не очікувала такого опору України

Джерела "Медузи" зазначили, що російський президент Путін і військові РФ у перші дні вторгнення в Україну думали, що все пройде дуже легко. Вони не очікували стикнутися з таким потужним опором.

Тому на початку війни один зі співрозмовників видання казав, що головною проблемою РФ буде не захоплення великих міст, а організація нормальної роботи "нових адміністрацій", які там планував встановити Кремль. У Москві не мали сумнівів, що заплановані території і, зокрема, Київ будуть швидко завойовані.

Проте вже на початку березня риторика у Кремлі почала змінюватися, стверджує видання, посилаючись на свої джерела. Тепер на верхівці російської влади здебільшого говорять про те, що швидше за все зможуть взяти контроль лише над Донбасом.

Санкції в дії – запасів РФ вистачить лише на кілька місяців

Джерела видання пояснюють пом'якшення російської позиціїпід час переговорівсаме невдачами на фронті.

Крім цього, по російській економіці уже сильно вдарили санкції західних держав. На тих запасах, які лишилися в Росії, країна протримається не більше, ніж декілька місяців, стверджують джерела – і про це вже не раз говорили на нарадах в російському уряді.

"[В уряді] йдуть наради з різних галузей приблизно одного змісту: на старих запасах можна протриматися кілька місяців. Що буде потім, якщо не буде знято хоч якісь санкції, не зрозуміло нікому. Точніше, зрозуміло, що все буде дуже погано. Почнуться інфраструктурні проблеми, проблеми з транспортом", – розповідає про наближення складнощів джерело "Медузи", близьке до федерального кабінету міністрів

Путін не знає, що робити далі

Три джерела, близькі до адміністрації російського президента, наголошують, що Путін ще не ухвалив остаточного рішенняпро те, що робити далі. На главу Кремля впливають різні люди і групи людей. При цьому він нібито хотів би взяти до уваги "подібність суспільної дискусії" щодо війни в Україні.

В АП російського президента при цьому бояться, що "можливе перемир'я з Україною вдарить по рейтингу Путіна". Адже громадян РФ "перегріли пропагандою" і навішали їм інформації про нібито "нацистів" в Україні. А тут вийде, що РФ зупинилася лише на Донбасі і вже не воює з "нацистами". Таке побоювання висловив одним із кремлівських політтехнологів.

Тому в РФ проводять опитування, щоб зрозуміти, як росіяни ставляться до війни. Поки що рейтинг Путіна на фоні вторгнення в Україну зріс, але незрозуміло, що буде далі, кажуть у Кремлі.

В РФ "ламають голову", як пояснити мир з Україною

В адміністрації російського президента уже провели нараду, де говорили про те, як росіянам пояснити можливі переговори з Україною щодо миру. Проте до якогось рішення російська владна верхівка так і не дійшла.

В АП Путіна бояться що так звана "патріотична громадськість" сильно розчарується, після чого неминуче впадуть рейтинги російського президента.

Також владна верхівка РФ очікує, що після війни проти України почнеться економічна криза у найбільших містах. Першочергово під удар потраплять Москва і Санкт-Петербург.

У зв’язку з цим усім у Кремлі близьким до влади політтехнологам уже доручили подумати про "нову ідеологію для країни" і запропонувати "якусь нову національну ідею". Адже росіяни, за словами джерел в АП РФ, точно запитають, для чого це все було, якщо Київ так і не взяли, а при цьому громадянам доводиться жити під санкціями.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує роботу над перегрупуванням і передислокацією своїх військ. Він вважає, що РФ зосереджена на окупації Донбасу і посилить свій наступ в районі Донецької та Луганської областей. Проте при цьому можуть посилитися наступальні дії і на Київ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у розмові з прем'єрміністром Італії Маріо Драгі заявив, що поки ще не створені умови для припинення вогню в Україні.

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