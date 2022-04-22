Окупанти встановили повний контроль над Олешками та захопили ще дві ОТГ

Патрулювання вулиць в Олешках здійснюють російські окупаційні війська.
Російські військові планують 23 квітня взяти Олешки (Херсонську область) під повний контроль.
Муніципальний патруль вже не працює. Патрулювання вулиць в Олешках здійснюють російські військові, розповів міський голова Олешок Євген Рищук.
"Із завтрашнього дня (23 квітня, — ред.) РФ повністю бере на себе контроль і відповідальність за місто. Зараз вони посилено шукають представника, який очолив би місто. Не знаю, прізвищ поки не називають", - сказав Рищук.
Мер додав, що патрулювання в місті здійснюється російськими військами.
РФ захопила ще 2 ОТГ
Російські військові 22 квітня зайшли ще в дві територіальні громади в Херсонській області – Великолепетиської і Горностаївської.
Як повідомили в Великолепетиській громаді ,"на територію заїхали російські військові", і попросили мати при собі документи.
"Можлива перевірка військовими домогосподарств. Просимо не панікувати. Покажіть документи, якщо попросять, не бійтеся виходити", - йдеться в повідомленні.
Як розповів голова Горностаївської громади Дмитро Ляхно, в селище в'їхали представники російських військ і повідомили про створення "комендатури".
"Головне їхнє завдання, як повідомили, – підтримка правопорядку. Зберігаємо спокій і підтримуємо один одного. Нагадую: при зупинках їх патрулями прохання не провокувати для збереження власного здоров'я. Майте при собі документи. Тримаємося", - написав Ляхно.
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Великолепетиська громада:
- Велика Лепетиха;
- Катеринівка;
- Костянтинівка;
- Князе-Григорівка;
- Середнє;
- Мала Лепетиха;
- Дмитрівка;
- Сергіївка.
ГОРНОСТАЇВСЬКА громада:
- Горностаївка;
- Зелений Под;
- Велика Благовіщенка;
- Василівка;
- Новоєлизаветовка;
- Заводівка;
- Козачі Лагері;
- Нові Олешки;
- Маринське;
- Червоноармійський;
- Ольгине;
- Кочубеївка;
- Славне;
- Нова Благовіщенка;
- Софіївка;
- Червоноблагодатне;
- Червоний;
- Лопатка;
- Ясна Поляна.
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