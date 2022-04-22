Окупанти встановили повний контроль над Олешками та захопили ще дві ОТГ

Російські військові / Reuters

Російські військові планують 23 квітня взяти Олешки (Херсонську область) під повний контроль.

Муніципальний патруль вже не працює. Патрулювання вулиць в Олешках здійснюють російські військові, розповів міський голова Олешок Євген Рищук.

"Із завтрашнього дня (23 квітня, — ред.) РФ повністю бере на себе контроль і відповідальність за місто. Зараз вони посилено шукають представника, який очолив би місто. Не знаю, прізвищ поки не називають", - сказав Рищук.

Мер додав, що патрулювання в місті здійснюється російськими військами.

РФ захопила ще 2 ОТГ

Російські військові 22 квітня зайшли ще в дві територіальні громади в Херсонській області – Великолепетиської і Горностаївської.

Як повідомили в Великолепетиській громаді ,"на територію заїхали російські військові", і попросили мати при собі документи.

"Можлива перевірка військовими домогосподарств. Просимо не панікувати. Покажіть документи, якщо попросять, не бійтеся виходити", - йдеться в повідомленні.

Як розповів голова Горностаївської громади Дмитро Ляхно, в селище в'їхали представники російських військ і повідомили про створення "комендатури".

"Головне їхнє завдання, як повідомили, – підтримка правопорядку. Зберігаємо спокій і підтримуємо один одного. Нагадую: при зупинках їх патрулями прохання не провокувати для збереження власного здоров'я. Майте при собі документи. Тримаємося", - написав Ляхно.

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Великолепетиська громада:

Велика Лепетиха;

Катеринівка;

Костянтинівка;

Князе-Григорівка;

Середнє;

Мала Лепетиха;

Дмитрівка;

Сергіївка.

ГОРНОСТАЇВСЬКА громада:

Горностаївка;

Зелений Под;

Велика Благовіщенка;

Василівка;

Новоєлизаветовка;

Заводівка;

Козачі Лагері;

Нові Олешки;

Маринське;

Червоноармійський;

Ольгине;

Кочубеївка;

Славне;

Нова Благовіщенка;

Софіївка;

Червоноблагодатне;

Червоний;

Лопатка;

Ясна Поляна.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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