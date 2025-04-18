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Окупанти вдарили дроном по Миколаєву: вогонь охопив склади на 700 кв. м

Руслан Іваненко
18 квітня 2025, 01:45
28
Пожежу після дронового удару вдалося загасити.
Пожар
Дронова атака спричинила займання / колаж: Главред, фото: ДСНС

Що сталося:

  • Увечері 17 квітня місто атакував дрон невстановленого типу
  • Загорілися склади з побутовими товарами на площі 700 кв. м
  • Пожежу загасили 50 рятувальників, обійшлося без жертв

У Миколаєві рятувальники загасили велику пожежу, що виникла внаслідок дронової атаки, яка сталася ввечері 17 квітня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), опублікувавши фото з місця події.

Як уточнили в службі, місто атакували з використанням "дрона невстановленого типу". Внаслідок влучання зайнялися склади з побутовими товарами, що належать приватному підприємству.

відео дня

"Через велику кількість легкозаймистих матеріалів площа пожежі сягнула 700 кв. м. До її ліквідації залучили 50 рятувальників і 9 одиниць техніки", – зазначили в ДСНС.

Пожар
Миколаїв / Фото: ДСНС

Попри складні умови, пожежу вдалося повністю ліквідувати. Унаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав.

Пожар
Миколаїв / Фото: ДСНС

Зазначимо, що ввечері 17 квітня в Миколаєві пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги. Місцева влада підтвердила "приліт" реактивного БПЛА невстановленого типу та повідомила про пожежу, спричинену ворожою атакою.

Повітряні атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, вранці 14 квітня в Харкові пролунав вибух - над містом був зафіксований ворожий БПЛА. Під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство в Салтівському районі. На місці влучання спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня, російські окупанти здійснили два ракетні удари по місту Суми. Внаслідок ворожої атаки є численні жертви серед мирного населення, рятувальні служби працюють на місці.

Крім того у четвер, 10 квітня, внаслідок атаки російського дрона в селищі Озерне Житомирської області сталася трагедія — безпілотник влучив у житловий будинок. В результаті є один загиблий та кілька поранених.

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Що таке ДСНС?

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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