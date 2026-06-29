Окупанти вдарили баллістикою по Дніпру: є загиблі та багато поранених

Ранкова атака росіян на Дніпро забрала життя п'ятьох людей.

https://glavred.net/war/okkupanty-udarili-ballistikoy-po-dnepru-est-pogibshie-i-mnogo-ranenyh-10776569.html Посилання скопійоване

Окупанти завдали балістичного удару по Дніпру / колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

Понад 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості

Зруйновано приватне підприємство

У понеділок, 29 червня, російські окупанти завдали удару по місту Дніпро. В результаті атаки п’ятеро людей загинули, понад 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

відео дня

За його словами, зруйновано приватне підприємство.

"Ранкова атака росіян на Дніпро забрала життя чотирьох осіб. 10 отримали поранення. На місці влучання працюють усі екстрені служби", - написав Ганжа.

Пізніше стало відомо про збільшення кількості поранених і загиблих.

"Уже 21 людина поранена в Дніпрі внаслідок ворожого удару росіян. П’ятеро людей у важкому стані – це чоловіки віком 22, 33, 54, 58 та 59 років... У лікарні помер важкопоранений чоловік. Кількість загиблих внаслідок ранкової атаки росіян на Дніпро збільшилася до п’яти", – додав Ганжа

На місці події працюють медики, рятувальники та поліцейські. Тривають аварійно-рятувальні роботи, а також ліквідація наслідків обстрілів.

Після полудня кількість постраждалих знову зросла.

"28 постраждалих, з них четверо – "важкі". Зростає кількість поранених під час ранкової атаки росіян на Дніпро. У людей черепно-мозкові травми, осколкові ураження, переломи, акубаротравми", - додав Ганжа.

Удари по Дніпру - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 18 червня російські війська завдали балістичного удару по Дніпру. В результаті атаки поранено дев'ять осіб, загинув чоловік.

Нагадаємо, що Росія атакувала Дніпро 2 червня. Ворог завдав комбінованих ударів, які призвели до пожеж і руйнувань житлових кварталів. Постраждали кілька десятків мирних жителів, серед яких є діти.

Також раніше повідомлялося, що масштабні удари по Дніпровському району завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі. У результаті постраждали вісім осіб. Пошкоджено складські приміщення, житлові будинки та дитячий садок.

Читайте також:

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред