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Окупанти вдарили баллістикою по Дніпру: є загиблі та багато поранених

Віталій Кірсанов
29 червня 2026, 12:47оновлено 29 червня, 13:24
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Ранкова атака росіян на Дніпро забрала життя п'ятьох людей.
Окупанти завдали балістичного удару по Дніпру
Окупанти завдали балістичного удару по Дніпру / колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

  • Понад 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості
  • Зруйновано приватне підприємство

У понеділок, 29 червня, російські окупанти завдали удару по місту Дніпро. В результаті атаки п’ятеро людей загинули, понад 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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За його словами, зруйновано приватне підприємство.

"Ранкова атака росіян на Дніпро забрала життя чотирьох осіб. 10 отримали поранення. На місці влучання працюють усі екстрені служби", - написав Ганжа.

Пізніше стало відомо про збільшення кількості поранених і загиблих.

"Уже 21 людина поранена в Дніпрі внаслідок ворожого удару росіян. П’ятеро людей у важкому стані – це чоловіки віком 22, 33, 54, 58 та 59 років... У лікарні помер важкопоранений чоловік. Кількість загиблих внаслідок ранкової атаки росіян на Дніпро збільшилася до п’яти", – додав Ганжа

На місці події працюють медики, рятувальники та поліцейські. Тривають аварійно-рятувальні роботи, а також ліквідація наслідків обстрілів.

Після полудня кількість постраждалих знову зросла.

"28 постраждалих, з них четверо – "важкі". Зростає кількість поранених під час ранкової атаки росіян на Дніпро. У людей черепно-мозкові травми, осколкові ураження, переломи, акубаротравми", - додав Ганжа.

Удари по Дніпру - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 18 червня російські війська завдали балістичного удару по Дніпру. В результаті атаки поранено дев'ять осіб, загинув чоловік.

Нагадаємо, що Росія атакувала Дніпро 2 червня. Ворог завдав комбінованих ударів, які призвели до пожеж і руйнувань житлових кварталів. Постраждали кілька десятків мирних жителів, серед яких є діти.

Також раніше повідомлялося, що масштабні удари по Дніпровському району завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі. У результаті постраждали вісім осіб. Пошкоджено складські приміщення, житлові будинки та дитячий садок.

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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