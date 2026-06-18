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РФ запустила балістику по великому обласному центру: є загиблий і поранені

Руслана Заклінська
18 червня 2026, 12:42оновлено 18 червня, 13:38
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Четверо людей постраждали внаслідок ворожого удару.
РФ запустила балістику по великому обласному центру: є загиблий і поранені
Росія вдарила балістикою по Дніпру / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Росія завдала балістичного удару по Дніпру
  • Пошкоджено приватне підприємство
  • Загинув чоловік, ще дев'ять людей постраждали

Російські війська завдали балістичного удару по Дніпру. Внаслідок атаки поранено дев'ять людей, загинув чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, удар прийшовся по приватному підприємству.

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"Попередньо, дістали поранень четверо людей", - розповів керівник ОВА.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски балістичного озброєння у напрямку Дніпра. У повідомленнях військові зазначали, що існує загроза застосування ракет із південно-східного напрямку.

"Всі четверо людей, постраждалих через ворожу атаку на Дніпро, госпіталізовані. Це жінки 46 та 48 років, чоловіки – 38 та 41 років", - уточнив Ганжа.

Керівник ОВА додав, що усі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.

Згодом Ганджа уточнив, що внаслідок російського удару загинув чоловік. Дев'ятеро людей дістали поранень.

"Восьмеро постраждалих у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще одна людина оговтуватися буде вдома", - зазначив він.

РФ готує нову хвилю атак - прогноз екперта

Військовий аналітик та військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко в комертарі 24 Каналу розповів, що Росія після чергової масованої атаки на Київ, ймовірно, не зменшуватиме інтенсивність обстрілів і може готувати нові удари вже найближчим часом.

За його словами, російські війська здатні здійснювати масштабні атаки із застосуванням десятків ракет і сотень дронів кілька разів на місяць. Водночас окупанти майже не накопичують озброєння, а використовують його одразу після виробництва.

"Під час минулої атаки, яка відбулася 2 червня, ворог використав меншу кількість ракет, ніж під час другого удару у ніч з 14 на 15 червня. Від початку цього місяця ворог здійснив другу атаку і зберігає потенціал на щонайменше ще один удар протягом червня", - зауважив військовий аналітик.

Удари по Дніпру - останні новини

Нагадаємо, що Росія атакувала Дніпро 2 червня. Ворог здійснив комбіновані удари, які призвели до пожеж і руйнувань житлових кварталів. Постраждали кілька десятків мирних мешканців, серед яких є діти.

Також раніше повідомлялося, що масштабні удари по Дніпровському району завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі. В результаті постраждали восьмеро людей. Пошкоджено складські приміщення, житлові будинки і дитячий садок.

Як раніше повідомляв Главред, російська армія вдарила по Дніпру з використанням балістичних ракет, дронів та авіабомб. Унаслідок цієї атаки було пошкоджено низку освітніх і медичних закладів, зокрема Будинок органної музики і коледж, а також інфраструктуру у навколишніх громадах.

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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