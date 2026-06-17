З Дніпра запустять новий швидкісний рейс: куди та коли вирушить поїзд

Поїзд зупинятиметься на шести проміжних станціях уздовж маршруту між Дніпром та Харковом.

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Перший рейс за оновленим маршрутом вирушить уже 19 червня / колаж: Главред, фото: wikipedia

Коротко:

Між Дніпром і Харковом запустять новий регіональний поїзд

Рейс дозволить здійснити поїздку туди й назад за день

Продаж квитків на маршрут уже відкрито

"Укрзалізниця" оголосила про запуск нового регіонального поїзда №854/853, який курсуватиме між Дніпром і Харковом. Новий рейс розпочне роботу вже з 19 червня.

Як повідомили у пресслужбі перевізника, маршрут покликаний покращити транспортне сполучення між двома обласними центрами та надати пасажирам можливість здійснювати поїздки в обох напрямках протягом одного дня.

відео дня

Поїзд №854 відправлятиметься з Дніпра о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29. Зворотний рейс №853 вирушатиме з Харкова о 15:30 та прибуватиме до Дніпра о 19:41.

Таким чином, час у дорозі становитиме трохи більше чотирьох годин, що дозволить пасажирам провести кілька годин у пункті призначення та повернутися додому того ж дня.

На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа та Харків.

В "Укрзалізниці" зазначають, що квитки на новий регіональний маршрут уже доступні для придбання через офіційний застосунок перевізника у розділі "Дальні".

Запуск нового рейсу має сприяти покращенню мобільності мешканців Дніпропетровської та Харківської областей, а також зробити подорожі між містами швидшими та зручнішими.

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Як писав Главред, російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Про наслідки ворожої атаки розповів голова ОВА Олександр Ганжа.

Також від початку 2026 року безкоштовною послугою соціального таксі на Дніпропетровщині скористалися майже 800 людей. Сервіс працює для осіб з інвалідністю у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському та Покрові.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запроваджує нові сезонні рейси з Дніпра у межах оновленого літнього графіка руху пасажирських поїздів. Уже з 28 червня пасажири зможуть скористатися новими сполученнями до Закарпаття та чорноморського узбережжя.

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Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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