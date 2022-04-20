Окупанти скинули на Азовсталь надпотужні бомби: під завалами залишаються сотні людей

Війська РФ знищують Маріуполь / Reuters

В результаті варварської бомбардування російськими окупантами оточеного Маріуполя 95% міста зруйновано.

При цьому російська авіація завдає ударів надпотужними бомбами по заводу Азовсталь, де ховаються жінки, діти і літні люди. В даний час завод розбомблений і практично повністю знищений, повідомив заступник командира полку Азов Святослав Паламар (позивний Калина).

За його словами, окупанти скидали на Азовсталь надпотужні бомби. Під завалами зараз "дуже багато людей".

За його словами, орки скинули надпотужну авіабомбу, за деякими даними вагою до 3 тонн в районі польового госпіталю і місцях, де знаходилися цивільні, в тому числі і діти. В результаті люди залишилися під завалами. Скільки їх - визначити неможливо.

Він зазначає, що не знають точної кількості. "Оскільки постійні бомбардування, постійні завали, немає нормального зв'язку. І ми не можемо потрапити в деякі місця і сказати якісь конкретні цифри. Ми знаємо точно, що це сотні людей, серед яких велика кількість дітей, це і грудні діти, які знаходяться тут і ще поранені", — додає Калина.

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Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя.

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