На окупантів чекають величезні проблеми: Жданов розкрив деталі нової фази війни за Крим

Ключові тези:
- Жданов заявив про початок масштабної операції з витіснення військ РФ
- Сили оборони вже перерізали головні логістичні маршрути до Криму
- Знищення ППО дозволить ЗСУ атакувати понад 150 військових об’єктів
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив про початок масштабної операції з витіснення російських військ з території Кримського півострова.
За його словами, найближчим часом на окупантів чекають великі проблеми, які ускладнять їхнє подальше перебування на території Криму.
"Перший етап уже пройдено - ми перерізали основні логістичні маршрути на півострів. Тепер наше завдання - утримувати їх під вогневим контролем і послідовно знищувати засоби ППО", - сказав Жданов в інтерв’ю Главред.
Жданов підкреслив: якщо Силам оборони вдасться розчистити небо, знищення військових об’єктів у Криму, яких, за різними оцінками, налічується понад 150, стане лише питанням часу та наших технічних можливостей.
"Тому можна констатувати: розпочалася масштабна операція з витіснення російських військ з території Кримського півострова", - зазначив військовий експерт.
Операції України в Криму - новини
Як писав Главред, у рамках 40-денної операції впливу на країну-агресора Росію Служба безпеки України завдала удару по ангарах з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.
24 червня Служба безпеки України завдала удару по системах ППО та інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.
Сили безпілотних систем України підтвердили 24 червня успішні удари по головній електроподстанції у тимчасово окупованому Севастополі. Місто залишилося без світла. По об’єкту, що розподіляє електроенергію, вироблену Балаклавською ТЕС, було завдано сім ударів.
У ніч на 23 червня портова інфраструктура, яку РФ використовує для військової логістики, зазнала масованого нальоту реактивних і звичайних БПЛА. Були атаковані Керченський морський порт і великий ТЕС-Термінал (залізничний вузол перевалки нафтопродуктів і скрапленого газу).
Кремль не переживе втрату Криму - The Hill
Крим стане вирішальним полем битви у війні Росії проти України. Кінець російської військової присутності на окупованому півострові стрімко наближається. Києву навіть не обов’язково повертати Крим силою - достатньо лише зробити його непридатним для використання російською армією, пише The Hill.
"Кінець Путіна в Криму близький. Крим - вирішальна територія цієї війни. Україні навіть не потрібно його відвойовувати - їй достатньо лише зробити його непридатним для використання російськими військовими. Цей день стрімко наближається", - впевнені військові експерти.
Вони припускають, що боротьба за Крим, найімовірніше, завершиться остаточним руйнуванням Україною Керченського мосту Путіна вартістю 4 мільярди доларів.
"Чи зможе Путін політично пережити втрату Криму на користь України? Ми в цьому сильно сумніваємося", - підсумували автори статті.
Інші новини:
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Про персону: Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.
З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.
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