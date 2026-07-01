Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

На окупантів чекають величезні проблеми: Жданов розкрив деталі нової фази війни за Крим

Анна Ярославська
1 липня 2026, 12:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Військовий експерт заявив про початок масштабної операції з витіснення РФ з Криму.
Олег Жданов, ЗСУ
Олег Жданов оприлюднив план повного витіснення окупантів з Криму / Колаж: "Главред", фото: 3-тя окрема штурмова бригада, "Главред"

Ключові тези:

  • Жданов заявив про початок масштабної операції з витіснення військ РФ
  • Сили оборони вже перерізали головні логістичні маршрути до Криму
  • Знищення ППО дозволить ЗСУ атакувати понад 150 військових об’єктів

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив про початок масштабної операції з витіснення російських військ з території Кримського півострова.

За його словами, найближчим часом на окупантів чекають великі проблеми, які ускладнять їхнє подальше перебування на території Криму.

відео дня

"Перший етап уже пройдено - ми перерізали основні логістичні маршрути на півострів. Тепер наше завдання - утримувати їх під вогневим контролем і послідовно знищувати засоби ППО", - сказав Жданов в інтерв’ю Главред.

Жданов підкреслив: якщо Силам оборони вдасться розчистити небо, знищення військових об’єктів у Криму, яких, за різними оцінками, налічується понад 150, стане лише питанням часу та наших технічних можливостей.

"Тому можна констатувати: розпочалася масштабна операція з витіснення російських військ з території Кримського півострова", - зазначив військовий експерт.

Операції України в Криму - новини

Як писав Главред, у рамках 40-денної операції впливу на країну-агресора Росію Служба безпеки України завдала удару по ангарах з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

24 червня Служба безпеки України завдала удару по системах ППО та інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

Сили безпілотних систем України підтвердили 24 червня успішні удари по головній електроподстанції у тимчасово окупованому Севастополі. Місто залишилося без світла. По об’єкту, що розподіляє електроенергію, вироблену Балаклавською ТЕС, було завдано сім ударів.

У ніч на 23 червня портова інфраструктура, яку РФ використовує для військової логістики, зазнала масованого нальоту реактивних і звичайних БПЛА. Були атаковані Керченський морський порт і великий ТЕС-Термінал (залізничний вузол перевалки нафтопродуктів і скрапленого газу).

На окупантів чекають величезні проблеми: Жданов розкрив деталі нової фази війни за Крим
​Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кремль не переживе втрату Криму - The Hill

Крим стане вирішальним полем битви у війні Росії проти України. Кінець російської військової присутності на окупованому півострові стрімко наближається. Києву навіть не обов’язково повертати Крим силою - достатньо лише зробити його непридатним для використання російською армією, пише The Hill.

"Кінець Путіна в Криму близький. Крим - вирішальна територія цієї війни. Україні навіть не потрібно його відвойовувати - їй достатньо лише зробити його непридатним для використання російськими військовими. Цей день стрімко наближається", - впевнені військові експерти.

Вони припускають, що боротьба за Крим, найімовірніше, завершиться остаточним руйнуванням Україною Керченського мосту Путіна вартістю 4 мільярди доларів.

"Чи зможе Путін політично пережити втрату Криму на користь України? Ми в цьому сильно сумніваємося", - підсумували автори статті.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Олег Жданов новини Криму війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні створять Український національний пантеон: Рада підтримала закон

В Україні створять Український національний пантеон: Рада підтримала закон

13:48Україна
Залужний на зустрічі із Зеленським заявив, що балотуватиметься в президенти - ЗМІ

Залужний на зустрічі із Зеленським заявив, що балотуватиметься в президенти - ЗМІ

13:24Україна
Магнітна буря червоного рівня накрила Землю: коли шторм посилиться

Магнітна буря червоного рівня накрила Землю: коли шторм посилиться

12:35Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Війська РФ перейшли кордон на новому напрямку - в ЗСУ розкрили деталі

Війська РФ перейшли кордон на новому напрямку - в ЗСУ розкрили деталі

Три знаки зодіаку вступають у нову еру — на кого чекає великий успіх

Три знаки зодіаку вступають у нову еру — на кого чекає великий успіх

Хитра головоломка із сірниками, яка заплутає навіть шкільних відмінників

Хитра головоломка із сірниками, яка заплутає навіть шкільних відмінників

Спека скручує листя й зупиняє цвітіння томатів: який простий розчин врятує врожай

Спека скручує листя й зупиняє цвітіння томатів: який простий розчин врятує врожай

Віталій Козловський став власником розкішного автомобіля

Віталій Козловський став власником розкішного автомобіля

Останні новини

14:35

Чи треба знімати піну з картоплі: кулінари назвали головну помилку

14:27

Говорити "хейтер" неправильно: як українською слід називати таку людинуВідео

14:08

Хлопчик на пляжі помітив незрозумілий камінь: за кілька хвилин сталося диво

13:58

"Про тебе ще напишуть": на фронті загинув відомий український музикант

13:48

В Україні створять Український національний пантеон: Рада підтримала закон

Операція по витісненню військ РФ з Криму почалася, перший етап подоланий – ЖдановОперація по витісненню військ РФ з Криму почалася, перший етап подоланий – Жданов
13:38

Окупанти починають виїжджати з Криму: експерт пояснив, що буде далі

13:37

Подвійний виграш: кому карти Таро обіцяють одразу два джерела доходу в липні 2026

13:24

Залужний на зустрічі із Зеленським заявив, що балотуватиметься в президенти - ЗМІ

13:11

Липень принесе чотирьом знакам зодіаку справжній фінансовий прорив – хто вони

Реклама
13:09

Кого таємні маніпулятори змусять зняти рожеві окуляри: гороскоп Таро на липень 2026Відео

12:58

Гороскоп Таро на завтра, 2 липня: Скорпіону — інтуїція, Терезам — пощадити себе

12:50

Ніякий не "Тімофєй": як українською правильно звертатися до чоловіка з таким іменем

12:36

Кабаєва на суперяхті Путіна пливе на відпочинок до турецького Бодрума: як вона виглядає

12:35

Магнітна буря червоного рівня накрила Землю: коли шторм посилиться

12:29

Дівчина зробила ДНК-тест заради цікавості: життя розділилося на до і після

12:22

"Залишилося недовго": експерт назвав рік, коли Кримський міст буде зруйновано

12:10

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини біля дзеркала за 19 с

12:07

На окупантів чекають величезні проблеми: Жданов розкрив деталі нової фази війни за Крим

11:58

Рецепт ідеальної вечері з цвітної капусти - готується 20 хвилин

11:23

Щоб кущі ломилися від бутонів: як і коли правильно обрізати півонії

Реклама
11:21

Загроза зі сторони Білорусі: експерт попередив про сюрпризи, які може готувати Кремль

11:15

Чому 2 липня не можна лінуватися: яке церковне свято

11:10

Українські дрони уразили ангари з винищувачами в Криму: скільки втратила РФ

11:08

Гороскоп на завтра, 2 липня: Тельцям - роздратування, Водоліям - сильні емоції

11:01

З 1 липня життя стане легшим: на які три знаки зодіаку чекає світла смуга

10:47

Українські дрони дісталися до НПЗ в Уфі та секретного інституту Роскосмосу: деталі

10:30

Покарала дитину за непослух: у мережі обговорюють конфлікт мами та виховательки

10:17

"Ні про що не шкодую": український комік отримав грін-карту США

10:01

Черговий дедлайн Кремля: ISW оцінив, чи зможе РФ захопити усю Донеччину до кінця року

09:30

РФ накопичила дрони, літаки споряджені: існує загроза обстрілу найближчим часом

08:59

Помер актор з "Гаррі Поттера" та "Індіани Джонса"

08:36

У Пензі дрони атакували інститут, який розробляє датчики для "Іскандерів"

08:35

Путін і Кадиров можуть втратити владу до кінця року: нові прогнози з ринків США

08:18

Легендарна Міранда Прістлі повертається: "Диявол носить Прада 2" — вже на Київстар ТБ

08:10

Удари по Ту-95 і ВПК в глибині Росії: Маломуж оцінив план розгрому тилу ворогаПогляд

07:51

Трамп ледь не відновив війну з Іраном: WSJ з’ясувало подробиці

07:01

РФ здійснила масовану атаку на АЗС у Дніпропетровській області: є загибла та поранені

05:11

Гортензії радуватимуть цвітом до пізньої осені: чим підживити у липні

04:41

Секрет сиру в СРСР: навіщо в нього вдавлювали загадкові пластикові цифри

04:30

Гаманці чотирьох знаків зодіаку почнуть наповнюватися: хто серед щасливчиків

Реклама
03:33

Три знаки зодіаку вступають у нову еру — на кого чекає великий успіх

03:05

Чому кіт "закопує" миску після їжі: дивна звичка має несподіване поясненняВідео

02:32

Золото прямо під ногами: розкрито місце діючого вулкана з дорогоцінними металами

01:51

РФ запустила небезпечний дрон нового покоління: у МО розкрили головну технологію

00:10

"Виникають суперечності": Сирський відповів на запитання про конфлікт із Федоровим

30 червня, вівторок
23:53

У кого влітку здійсняться найсміливіші мрії: гороскоп Таро на липень 2026 року

23:14

До 12 годин без електроенергії: українців попередили про літні відключення

22:41

Хто представлятиме Європу на переговорах про завершення війни: названо умови

22:13

Спека скручує листя й зупиняє цвітіння томатів: який простий розчин врятує врожай

22:11

Потужне посилення авіації: Україна домовилася про постачання 16 винищувачів GripenВідео

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти