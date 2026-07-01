На окупантів чекають величезні проблеми: Жданов розкрив деталі нової фази війни за Крим

Військовий експерт заявив про початок масштабної операції з витіснення РФ з Криму.

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Олег Жданов оприлюднив план повного витіснення окупантів з Криму / Колаж: "Главред", фото: 3-тя окрема штурмова бригада, "Главред"

Ключові тези:

Жданов заявив про початок масштабної операції з витіснення військ РФ

Сили оборони вже перерізали головні логістичні маршрути до Криму

Знищення ППО дозволить ЗСУ атакувати понад 150 військових об’єктів

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив про початок масштабної операції з витіснення російських військ з території Кримського півострова.

За його словами, найближчим часом на окупантів чекають великі проблеми, які ускладнять їхнє подальше перебування на території Криму.

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"Перший етап уже пройдено - ми перерізали основні логістичні маршрути на півострів. Тепер наше завдання - утримувати їх під вогневим контролем і послідовно знищувати засоби ППО", - сказав Жданов в інтерв’ю Главред.

Жданов підкреслив: якщо Силам оборони вдасться розчистити небо, знищення військових об’єктів у Криму, яких, за різними оцінками, налічується понад 150, стане лише питанням часу та наших технічних можливостей.

"Тому можна констатувати: розпочалася масштабна операція з витіснення російських військ з території Кримського півострова", - зазначив військовий експерт.

Операції України в Криму - новини

Як писав Главред, у рамках 40-денної операції впливу на країну-агресора Росію Служба безпеки України завдала удару по ангарах з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

24 червня Служба безпеки України завдала удару по системах ППО та інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

Сили безпілотних систем України підтвердили 24 червня успішні удари по головній електроподстанції у тимчасово окупованому Севастополі. Місто залишилося без світла. По об’єкту, що розподіляє електроенергію, вироблену Балаклавською ТЕС, було завдано сім ударів.

У ніч на 23 червня портова інфраструктура, яку РФ використовує для військової логістики, зазнала масованого нальоту реактивних і звичайних БПЛА. Були атаковані Керченський морський порт і великий ТЕС-Термінал (залізничний вузол перевалки нафтопродуктів і скрапленого газу).

​Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кремль не переживе втрату Криму - The Hill

Крим стане вирішальним полем битви у війні Росії проти України. Кінець російської військової присутності на окупованому півострові стрімко наближається. Києву навіть не обов’язково повертати Крим силою - достатньо лише зробити його непридатним для використання російською армією, пише The Hill.

"Кінець Путіна в Криму близький. Крим - вирішальна територія цієї війни. Україні навіть не потрібно його відвойовувати - їй достатньо лише зробити його непридатним для використання російськими військовими. Цей день стрімко наближається", - впевнені військові експерти.

Вони припускають, що боротьба за Крим, найімовірніше, завершиться остаточним руйнуванням Україною Керченського мосту Путіна вартістю 4 мільярди доларів.

"Чи зможе Путін політично пережити втрату Криму на користь України? Ми в цьому сильно сумніваємося", - підсумували автори статті.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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