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Тричі стріляли в голову: окупанти затрелили українку, бо "в неї брат служить"

17 квітня 2022, 12:54

Загарбники просто так застрелили українку, а потім цинічно випускали кулі в уже бездиханне тіло.

Російський окупант зізнався в жорстокому вбивстві жінки його товаришами/ Reuters

Російські окупанти продовжують вчиняти злочини щодо мирного населення в Україні. Про черговий випадок вбивства невинної жінки один із загарбників розповів по телефону своїй дружині.

За словами орка, його "товариші по зброї" застрелили українку тільки за те, що у неї нібито брат служить в Азові. Один з окупантів випустив жінці кулю в голову, а потім в уже мертве тіло продовжував стріляти ще кілька разів. Розмову з дружиною загарбника, який розповів цю історію, перехопила Служба безпеки України.

"Там баба лежить якась… Башка прострелена, лежить, сіпається. У голові дірка... Покликали ще, він ще раз стрільнув. Вона ще лежить і сіпається. Тоді він ще стрельнув... Все, говорю, їй кінець [неценз.]", – розповідає окупант.

Зазначається, що оповідач був мобілізований росіянами з так званої "ЛНР".

У Службі безпеки України звернули увагу, що загарбник, який розповідає цю історію, жодним чином не завадив цьому військовому злочину, тільки після всього порадив вбивцям жінки хоч закопати тіло.

В СБУ наголосили, що перехоплюють подібні розмови загарбників і документують їхні злочини, щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.

Нагадаємо, в МЗС Британії заявили, що Росія готує нову брехню, щоб прикрити нею звірства, які вчиняла путінська армія щодо мирного населення в Україні. Хоч є незаперечні докази воєнних злочинів путінських орків в Україні, РФ все одно вигадує все нові нереальні "пояснення" очевидних фактів.

Раніше військовий експерт Юрій Федоров зазначав, що російський генерал Олександр Дворніков, якого в РФ нещодавно призначили командувачем усієї операції вторгнення в Україну, не зможе бомбардувати українські міста так, як робив це в Сирії. Але при цьому він завалить позиції ЗСУ трупами своїх солдатів.

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