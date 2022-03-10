Вантаж 200 для Анапи: під Херсоном ЗСУ знищили майора-розвідника окупантів РФ

Ліквідований окупант Андрій Бурлаков

У Херсонській області Збройні сили України ліквідували майора російських окупаційних військ Андрія Бурлакова.

Він був заступником начальника штабу з розвідки, пишуть росЗМІ.

Відзначається, що 27 лютого брав участь у захопленні аеропорту Херсона і організовував артилерійські обстріли мирних українців.

Вогнем у відповідь машина, в якій знаходився Бурлаков, була підбита. Російський окупант загинув на місці.

Також повідомляє про ліквідацію ще одного окупанта РФ - сержанта Володимира Орешка.

Він був командиром відділення технічного обслуговування ремонтного взводу і під час захоплення аеропорту перебував у колоні автомобілів, яку накрив вогнем безпілотник ЗСУ.

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Нагадаємо, під час боїв поблизу Харкова ліквідовано начальника штабу-першого заступника командувача 41-ю загальновійськовою армією генерал-майор Віталій Герасимов. Також вбито і поранено кілька старших офіцерів штабу армії.