Командир убитий, солдати розбігаються: ЗСУ розбили частини армії РФ під Харковом

Бійці ЗСУ / Фото УНІАН

Російські окупаційні війська втратили наступальний потенціал і зупинені на усіх напрямках.

Як розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України, противник має значні проблеми з логістикою, продовжує нести втрати.

"На окремих напрямках блокує підрозділи Збройних сил України. У зв'язку з тим, що ворог використовував майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" і оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" в ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури і житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Ворог продовжує брати в заручники і вбивати українських цивільних осіб, розстрілювати цивільні автомобілі, перешкоджати руху гуманітарних колон для евакуації населення певними і взаємоузгодженими "зеленими коридорами".

У ЗСУ підкреслили, що російські війська продовжують тримати місто Маріуполь в облозі і перейшли до тотального знищення об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків і об'єктів життєзабезпечення.

"Крім підрозділів російських збройних сил в Херсонській області зафіксовано знаходження співробітників поліції Краснодарського краю і тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація по залученню місцевого населення до так званої "поліції", - повідомили в Генштабі.

Крім того, за наявною інформацією, у зв'язку з неможливістю якісного комплектування угруповання окупаційних військ, з 20 березня на тимчасово окупованих територіях Донецької області починається чергова хвиля мобілізації до лав 1-го армійського корпусу.

Зазначається, що авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії ЗС РФ зазнали значних втрат. Тривають випадки подання рапортів на звільнення через небажання брати участь у бойових діях в Україні.

Також ЗСУ завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії в районах міст Харкова та Ізюма.

"Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння та військової техніки. Крім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва", - сказано в повідомленні.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські військові зможуть вести активні бої протягом найближчих 10-14 днів. А на даний момент вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.

За його словами, приблизно з 200 тис.російських окупантів, що вторглися в Україну, знищено 15 тис., а ще 18-20 тис. стали небоєздатними.

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