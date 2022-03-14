"Україна може пережити росіян": генерал США розповів, коли у РФ закінчаться резерви

Бен Ходжес / 112.ua

Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що приблизно через десять днів у Росії вичерпаються можливості атакувати Україну.

В інтерв'ю американському телеканалу MSNBC він зазначив, що умовою цього є те, що Захід не тільки не продовжить, а й прискорить свою підтримку.

"У них немає трьох речей: у них немає часу, людської сили, і я думаю, що у них немає і боєзапасу. Приблизно через 10 днів, і це моя оцінка, якщо припустити, що ми, Захід, не тільки будемо продовжувати, але і прискоримо поставки всього, чого потребують українці, щоб знищити російські артилерію, ракетні установки і пускові установки крилатих ракет – якщо припустити, що ми це робимо, я думаю, що через наступні 10 днів Росія досягне своєї кульмінації, що означає, що вони не зможуть продовжувати атаки", - пояснив генерал свою думку.

При цьому Ходжес назвав ситуацію, що склалася у війні "гонкою".

"Це гонка... Україна може пережити росіян, якщо ми зможемо прискорити і розширити поставки необхідної зброї. У росіян закінчуються сили, боєприпаси і час. Зараз саме час тримати ногу на газу", - додав він Twitter.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще: