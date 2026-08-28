Під загрозою місто-мільйонник: Жданов назвав нову ціль балістики КНДР

Олег Жданов розповів про те, де Росія може розмістити пускові установки північнокорейських ракет.

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Росія готує нові обстріли України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з YouTube

Головне із заяв Жданова:

Дальність північнокорейських ракет значна - до 500 км

Росія прагне зламати опір українського суспільства

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов відповів на запитання про те, наскільки серйозну проблему для України створять північнокорейські ракетники, яких РФ залучає для ударів балістичною зброєю.

"На жаль, північнокорейські ракетники додадуть нам головного болю: чим більше боєздатних пускових установок, тим більшими будуть залпи ракет по українській території. Дальність північнокорейських ракет значна: зона ураження на нашій території становитиме до 500 км", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Разом з тим військовий експерт також висловив припущення щодо того, в яких регіонах РФ може розміщувати пускові установки та ракетників із КНДР.

"Де Росія розмістить пускові установки північнокорейських ракет – вгадати складно: це можуть бути Ростовська, Воронезька, Бєлгородська, Курська, Брянська області РФ. Лише російський Генштаб визначить, яка ділянка для нього є найважливішою з точки зору вогневого ураження. Гадаю, що Росія націлить північнокорейські ракети на Київ та Київську область, адже в будь-якій державі столиця має великий вплив на формування громадської думки. А Росії необхідно зламати опір українського суспільства і змусити нас визнати, що поганий мир кращий за хорошу війну", - додав Жданов.

/ Главред

Експерт пояснив, чим небезпечні удари по енергосистемі України

Атаки на об’єкти української енергетики можуть призвести не лише до пошкодження окремих об’єктів, а й до перебоїв з електропостачанням. Про це заявив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, російські удари часто спрямовані на підстанції та ключові лінії електропередачі, які забезпечують передачу енергії між регіонами. Вихід таких об’єктів з ладу порушує звичну схему розподілу навантаження.

У результаті елементи енергосистеми, що залишилися, змушені працювати з підвищеним навантаженням. Це збільшує ймовірність перевантажень і нових пошкоджень, що може ускладнити стабільне постачання електроенергії споживачам.

Раніше Рябцев пояснював, що в таких умовах оператори можуть вводити тимчасові обмеження для споживачів. Такий механізм дозволяє зменшити навантаження на мережу, захистити обладнання та знизити ризик виникнення більш масштабних аварій.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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