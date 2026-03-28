Летять 'Кинджали': Росія підняла в повітря МіГ-31К

По всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Росія запустила "Кинджали" / Колаж: Главред, фото: карта тривог, МО Росії

Що відомо:

РФ підняла у повітря МіГ-31К

Росіяни вдарили по Україні ракетами "Кинджал"

Російські окупанти підняли в повітря МіГ-31К. По всій країні оголошено повітряну тривогу.

Стало відомо про те, що були запуски гіперзвукових ракет "Кинджал". За даними моніторів, росіяни запустили дві ракети з двох бортів. Відомо, що був зафіксований зліт літаків з аеродрому "Саваслейка".

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Повітряні сили ЗСУ підтвердили запуск швидкісної цілі. Ракет пролетіла через Чернігівську, Київську, Житомирську та Хмельницьку області. Повідомлялося, що ракета летіла курсом на Старокостянтинів.

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 березня російські окупанти атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика. Пошкодження зафіксовані в Ізмаїлі та Вілківській громаді.

Вдень 26 березня країна-агресор Росія атакувала Дніпро "Шахедами". Внаслідок ворожої атаки пошкоджена багатоповерхівка. Щонайменше пʼятеро людей поранені.

Водночас монітори повідомляють, що окупаційна армія РФ готується до нового комбінованого удару по Україні. Атака може відбутися упродовж найближчих 48 годин.

Читайте також:

Що відомо про МіГ-31 МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км. МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

