Летять "Кинджали": Росія підняла в повітря МіГ-31К

Ангеліна Підвисоцька
28 березня 2026, 21:06оновлено 28 березня, 22:15
По всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Росія запустила "Кинджали" / Колаж: Главред, фото: карта тривог, МО Росії

Що відомо:

  • РФ підняла у повітря МіГ-31К
  • Росіяни вдарили по Україні ракетами "Кинджал"

Російські окупанти підняли в повітря МіГ-31К. По всій країні оголошено повітряну тривогу.

Стало відомо про те, що були запуски гіперзвукових ракет "Кинджал". За даними моніторів, росіяни запустили дві ракети з двох бортів. Відомо, що був зафіксований зліт літаків з аеродрому "Саваслейка".

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Повітряні сили ЗСУ підтвердили запуск швидкісної цілі. Ракет пролетіла через Чернігівську, Київську, Житомирську та Хмельницьку області. Повідомлялося, що ракета летіла курсом на Старокостянтинів.

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 березня російські окупанти атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика. Пошкодження зафіксовані в Ізмаїлі та Вілківській громаді.

Вдень 26 березня країна-агресор Росія атакувала Дніпро "Шахедами". Внаслідок ворожої атаки пошкоджена багатоповерхівка. Щонайменше пʼятеро людей поранені.

Водночас монітори повідомляють, що окупаційна армія РФ готується до нового комбінованого удару по Україні. Атака може відбутися упродовж найближчих 48 годин.

Читайте також:

Що відомо про МіГ-31

МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

війна в Україні МиГ-31 вторгнення Росії ракетний удар ракета Кинджал
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Летять "Кинджали": Росія підняла в повітря МіГ-31К

Летять "Кинджали": Росія підняла в повітря МіГ-31К

21:06Україна
Регіони заливатиме дощами: синоптики дали новий прогноз

Регіони заливатиме дощами: синоптики дали новий прогноз

19:43Синоптик
Ціни злетять: коли в Україні можуть подорожчати продукти

Ціни злетять: коли в Україні можуть подорожчати продукти

19:27Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Її їли мільйони, а тепер не знайти: яка риба зникла після розпаду СРСР

Її їли мільйони, а тепер не знайти: яка риба зникла після розпаду СРСР

Для трьох знаків зодіаку фінансовий тиждень розпочинається 30 березня

Для трьох знаків зодіаку фінансовий тиждень розпочинається 30 березня

Вони купатимуться в багатстві: чотири знаки зодіаку зірвуть справжній джекпот

Вони купатимуться в багатстві: чотири знаки зодіаку зірвуть справжній джекпот

Китайський гороскоп на завтра, 29 березня: Мавпам — зрада, Собакам — вигода

Китайський гороскоп на завтра, 29 березня: Мавпам — зрада, Собакам — вигода

Смородина буде як виноград: проста схема догляду без хімії та зайвих витрат

Смородина буде як виноград: проста схема догляду без хімії та зайвих витрат

Останні новини

22:27

Путін посилив охорону та став рідше виїжджати: чого боїться диктатор

21:06

Летять "Кинджали": Росія підняла в повітря МіГ-31К

21:01

Температура різко піде вниз: на Тернопільщину суне похолодання з дощем

20:10

Росіяни активізувалася біля Покровська: військові назвали найгарячіші напрямки

19:43

Регіони заливатиме дощами: синоптики дали новий прогноз

Нові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітняНові виплати, доступні ліки та долар по 45: що зміниться для українців з 1 квітня
19:27

Ціни злетять: коли в Україні можуть подорожчати продукти

19:18

57-річна Кайлі Міноуг продемонструвала стрункі ніжки в короткій сукні

19:15

Хімчистка не знадобиться: як почистити сидіння в авто без дорогої хіміїВідео

19:10

Велика гра на Близькому Сході: Олексій Кущ пояснив роль Саудівської Аравії у війніПогляд

Реклама
18:43

Скандал між Україною та США отримав продовження: нові деталі мирних переговорів

18:40

Господарі-москвичі: Дімопулос розважився з росіянками в нічному клубі

18:32

Чи можна прибирати у свято 29 березня: суворі прикмети

18:08

Закінчення опалювального сезону в Україні: в ДТЕК озвучили терміни

17:29

"Усі мріють": блогерка Верба похвалилася дорогою покупкою

17:06

Зеленський різко відповів на звинувачення Рубіо в брехні – що він сказав

17:02

Гороскоп Таро на завтра, 29 березня: Дівам — чесність, Ракам — одкровення

16:37

Ситуація у війні різко змінилась: в Раді готують новий сценарій, коли настане мир

16:27

Зіпсуєте одяг: 5 речей, які категорично не можна прати з кондиціонером

16:19

Три знаки зодіаку незабаром попрощаються з самотністю і засяють - хто це

16:18

Доведеться платити більше: у квітні злетять ціни на дві категорії продуктів

Реклама
15:39

Яке церковне свято 29 березня: що можна і не можна робити цього дня

15:38

Як розтопити мед за лічені хвилини: лайфхак, про який знають одиниці

15:22

Україні загрожує дефіцит дизелю: Зеленський зробив тривожну заяву

15:14

Київський національний університет є повноцінним учасником світового освітнього простору - Бугров новини компанії

14:57

"Ніколи не говорили": син відомого актора розповів про стосунки з батьком

14:41

Росія готує новий наступ: у ЗСУ попереджають про загострення ситуації на фронті

14:35

Нагієва внесли до "чорного списку" в Росії через Україну

14:30

Проєкт Григорія Козловського дає результат: "Рух" обіграв "Баварію" 2:0Відео актуально

14:18

В Ірані заявили про знищення складу, де перебував 21 українець - в МЗС відреагували

14:15

Кейт і Вільям готуються прийняти важливе рішення щодо дітей

14:12

Завжди найдоросліші: три знаки зодіаку із "синдромом старшої дочки"

13:48

Україна вдарила ракетами "Фламінго" по Росії - відомі наслідки атакиВідео

13:19

Китайський гороскоп на завтра, 29 березня: Мавпам — зрада, Собакам — вигода

13:19

Як не сплутати справжнє кохання з ілюзією: 5 неочевидних сигналів

12:55

Розсада зійде за добу: простий спосіб виростити міцний перецьВідео

12:22

На Рівненщині зіпсується погода: синоптики здивували прогнозом

12:10

Частина Києва залишилась без світла і води, метро зупинилось - що відомо

12:07

"Коли у вас закінчиться терпіння?": Рубіо та Каллас посварилися через Україну

12:04

Мирні переговори зайшли в глухий кут: Зеленський розкрив головну проблему

11:37

Популярні квіти можуть бути отруйними: які рослини є найтоксичнішими для собакВідео

Реклама
10:50

У Польщі запускають конвеєр "антишахедних" ракет: бойове хрещення буде в Україні

10:48

"Я не хочу помирати": блогерка Лерчек, яка хворіє на рак, розплакалася на відеоВідео

10:35

Росіяни просунулися на новій ділянці фронту: де окупанти мають успіхи

09:48

Дім стане набагато світлішим: як вибрати скляні вхідні дверіВідео

09:44

Численні влучання та пожежі: в РФ один із найбільших НПЗ масовано атакували дрони

09:40

Люди, народжені в конкретні чотири місяці, - найнадійніші партнери

08:55

Олексій Кущ: п’ять етапів світової війни та пастка для Дональда ТрампаПогляд

08:45

Урожай до листопада: як приготувати просту підгодівлю для огірків, помідорів і перцю

08:33

Іран завдав удару по авіабазі в Саудівській Аравії, поранено 12 військових США

08:20

Війська РФ масовано атакували Кривий Ріг: є загиблі та поранені - деталі

