РФ зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні: що вигадали окупанти

У Москві цинічно намагаються видати черговий масований терор по Україні за "удари по військових цілях".

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Масований удар РФ 13 вересня / Колаж: Главред, фото: скриншот, ДСНС

Коротко:

РФ намагається цинічно виправдати черговий масований удар по Україні

Окупанти традиційно назвали атаку ударами по військових цілях

Окупаційні війська РФ цинічно відзвітували про масовану атаку по Україні 13 вересня. Окупанти виправдовуються, що били "високоточною зброєю по військових об'єктах".

Російське Міноборони заявивло про нібито ураження об’єктів залізничної інфраструктури у західних регіонах України, які, за твердженням російської сторони, використовувалися для перевезення військових вантажів із країн Європи.

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Російське відомство заявило про нібито ураження логістичної бази "Нової пошти" у Нерубайському на Одещині. Росіяни цинічно називають її об’єктом зберігання та розподілу військових вантажів. нібито використовували для зберігання та розподілу військових вантажів.

Також у Міноборони РФ стверджують, що російські війська нібито уразили підстанції "Усатове" в Одесі та "Нова" у Миколаєві. За російською версією, вони забезпечують роботу портової та логістичної інфраструктури.

Крім того, російська сторона заявила про можливе ураження залізничної інфраструктури у західних регіонах України. У Міноборони РФ стверджують, що відповідні об’єкти використовуються для перевезення військових вантажів із Європи.

Росія готує удар балістикою по заходу України

Главред писав, що за словами заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького, Москва не просто продовжує масовані ракетно-дронові атаки, а поступово збільшує їхню інтенсивність, намагаючись завдати Україні не лише військових втрат, а й створити масштабні соціально-економічні проблеми.

За оцінками розвідки, до кінця цього року країна-агресорка Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні 13 вересня - останні новини

Главред писав, що в ніч проти 13 вересня Росія атакувала західні області України. Поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області, російський безпілотник влучив в автозаправну станцію. Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, російські безпілотники вранці 13 вересня атакували Тернопіль. У місті пролунала серія вибухів, є влучання в об’єкт інфраструктури. Наразі відомо про одного потерпілого.

В Івано-Франківську внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, попередньо одна людина отримала травми. На Хмельниччині уламки збитого російського дрона впали на територію підприємства, де виникла пожежа. На Львівщині вибухи пролунали у Стрию, де згодом повідомили про пошкодження житлового будинку.

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Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

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