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Зеленський ввів санкції проти Юлії Мендель: вона йому відповіла

Віталій Кірсанов
13 вересня 2026, 21:43
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Юлія Мендель стала єдиною громадянкою України у новому санкційному списку.
Зеленський ввів санкції проти Юлії Мендель
Зеленський ввів санкції проти Юлії Мендель / колаж: Главред, фото: facebook/iuliia.mendel.2025, ТСН

Коротко:

  • Мендель заблокували доступ з території України до її сторінок у соцмережах
  • Мендель прокоментувала рішення про введення санкцій проти неї

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти десяти осіб. До санкційного списку потрапила колишня речниця глави держави Юлія Мендель, а також дев'ять громадян Росії.

Відповідний указ № 901/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента.

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Згідно з документом, глава держави затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони від 13 вересня про застосування персональних обмежувальних заходів. Санкції введено за пропозицією Служби безпеки України.

Більшість обмежень розрахована на десять років. Окремі заходи, зокрема позбавлення державних нагород, діятимуть безстроково.

Щодо більшості фігурантів передбачено повний пакет санкцій. Він включає блокування активів, заборону торговельних операцій, обмеження на виведення капіталу, заборону в’їзду в Україну та інші заходи, передбачені законом "Про санкції".

Юлія Мендель стала єдиною громадянкою України в новому санкційному списку. Окрім стандартних обмежень, указ передбачає блокування доступу з території України до її сторінок у соціальних мережах Instagram, X та Facebook.

Решта дев’ять осіб, які потрапили під санкції, є громадянами Російської Федерації.

Серед них - Світлана Ларіна, Ізабелла Ліберман, Діана Малік, Олександр Мінеєв, Олексій Плотников, Олег Резепкін, Марія Рум’янцева, Софія Самбулова та Євген Стрункін.

У свою чергу Юлія Мендель прокоментувала у Facebook рішення Зеленського про введення санкцій проти неї.

На її думку, "санкції проти громадян України є антиконституційними, як і багато інших рішень Зеленського".

"За кілька днів до мого виступу в Європарламенті Володимир Зеленський, мій колишній керівник, ввів проти мене санкції. Санкції проти громадян України є антиконституційними, як і багато інших рішень Зеленського. Володимир Зеленський застосовує їх проти всіх, хто виступає за мир в Україні. Я знала, що через моє інтерв’ю з Такером Карлсоном готується звинувачення у "державній зраді", і здогадувалася про можливість введення санкцій. Це не змінює моєї позиції, як і позиції мільйонів українців. Щоб вижити, Україні потрібен мир, а не чергова диктатура - навіть якщо це диктатура Зеленського", - написала Мендель.

Чому нові санкції США можуть стати проблемою для Росії - коментар експерта

Військовий експерт Петро Черник вважає, що можливе ухвалення нового американського законопроекту про санкції може створити значні проблеми для російської економіки. На його думку, цей документ може стати одним із найпотужніших інструментів тиску на Москву за весь період повномасштабної війни.

За словами експерта, попри спроби Росії переорієнтувати експорт на азіатські ринки, її економіка, як і раніше, залишається залежною від доходів від продажу енергоносіїв.

Саме нафтові доходи, зазначає Чернік, дають Кремлю можливість фінансувати військово-промисловий комплекс, покривати бюджетні втрати та підтримувати високі витрати на війну.

"Для Росії нафта - це кров її бюджету. Якщо скоротити валютні надходження, рано чи пізно постане питання: за рахунок яких коштів продовжувати цю війну", - заявив Петро Черник у коментарі "Армія Inform".

Санкції України проти РФ - подробиці

Як писав Главред, раніше президент Володимир Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 20 пов’язаних з ними фізичних осіб, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, виробляють і постачають обладнання та компоненти для ВПК РФ в обхід санкцій.

Раніше Зеленський ввів санкції РНБО проти ексголови Офісу президента Андрія Богдана.

29 квітня Володимир Зеленський підписав укази про введення нових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються осіб, причетних до викрадення українських дітей, а також суден так званого тіньового флоту РФ.

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Про особу: Юлія Мендель

Юлія Мендель - журналістка, яка здобула широку популярність як прес-секретар президента України Володимира Зеленського (обіймала цю посаду з червня 2019 року по липень 2021 року).

Народилася 3 вересня 1986 року в Генічеську (Херсонська область). Закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь кандидата філологічних наук.

До призначення в Офіс президента працювала репортеркою та редакторкою на українських телеканалах (ICTV, "Еспресо", "112 Україна", "Інтер"), співпрацювала з великими міжнародними виданнями (Politico, New York Times, Spiegel) та була консультантом з питань комунікацій у Світовому банку.

У 2019 році виграла відкритий конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського, обійшовши близько 4 000 кандидатів. Її перебування на посаді запам’яталося серією публічних скандалів, пов’язаних із різкою взаємодією з журналістами. Після відставки у 2021 році вона деякий час залишалася радницею з питань комунікацій із закордонними ЗМІ, а згодом випустила книгу спогадів "The Fight of Our Lives".

У травні 2026 року Мендель дала резонансне інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону. У ньому вона виступила з різкою критикою Володимира Зеленського, назвавши його "перешкодою для миру", звинуватила його у вживанні заборонених речовин, а голову Офісу президента Андрія Єрмака - у заняттях магією. Також вона стверджувала, ніби українська делегація на переговорах у Стамбулі в 2022 році була готова прийняти всі умови РФ. Офіс президента та МЗС України назвали ці заяви брехливими та такими, що не відповідають дійсності, - дезінформаційними вкиданнями.

13 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про накладення на Юлію Мендель жорстких економічних та персональних санкцій строком на 10 років.

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