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РФ обстріляла АЗС біля кордону з Польщею: спалахнула масштабна пожежа - деталі

Інна Ковенько
13 вересня 2026, 10:03оновлено 13 вересня, 10:55
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Упродовж ночі мешканців району неодноразово попереджали про загрозу ударів російських БпЛА.
Удар РФ біля кордону з Польщею
Удар РФ біля кордону з Польщею / Колаж: Главред, фото: скриншот, УНІАН

Коротко:

  • РФ вдарила по АЗС біля пункту пропуску на кордоні з Польщею
  • Після удару спалахнула масштабна пожежа, горіли також вантажівки
  • Монітори заявили про можливий перетин БпЛА РФ польського кордону

У ніч проти 13 вересня Росія атакувала західні області України. Поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області, за повідомленнями місцевих медіа, російський безпілотник влучив в автозаправну станцію.

Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив саму заправку та вантажні автомобілі, які перебували поблизу.

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Про загрозу ударів російських дронів мешканців різних районів Волині попереджали протягом ночі. Моніторингові канали також повідомляли про рух ворожих засобів ураження в напрямку українсько-польського кордону.

ОНОВЛЕНО 10:52. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив удар Росії по пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. Про це він написав у соцмережі X.

"Це не просто продовження її атак на наші державні кордони. Це путінський терор, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери", - написав глава МЗС України.

Він закликав західні країни посилити санкційний тиск на Росію, зокрема запровадити повне торговельне ембарго, заборону на в’їзд та повні санкції проти російського військово-промислового комплексу.

БпЛА міг перетнути кордон із Польщею

Крім того, близько 09:00 моніторингові канали почали повідомляти про рух російського БпЛА в бік Польщі. Згодом вони заявили, що безпілотник нібито перетнув українсько-польський кордон.

Також монітори повідомили, що Польща підняла свою авіацію на тлі можливої появи російського дрона у своєму повітряному просторі.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

За якої умови РФ може зупинити удари по Україні - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в інтерв’ю Главреду, що Росія теоретично може погодитися на часткове повітряне перемир’я з Україною, однак воно, ймовірно, не стосуватиметься бойових дій на фронті. Йдеться про можливу заборону глибоких ударів по тилових територіях.

Експерт зазначив, що майбутня зима може стати серйозним випробуванням не лише для України, а й для Росії. На цьому тлі удари по російській енергетичній інфраструктурі можуть посилитися. При цьому Київ не обов’язково буде й надалі враховувати неформальні побажання партнерів щодо обмеження ударів по окремих цілях у РФ.

"Що стосується саме повітряного перемир’я, я не виключаю, що вони можуть погодитися на заборону глибоких ударів по тилу. Але що стосується фронту - навряд чи. КАБи, як і раніше, літали над прифронтовими регіонами й долітали до Одеси, так і будуть літати", - зазначив Клочок.

Атака РФ по Україні 13 вересня - останні новини

Нагадаємо, російські безпілотники вранці 13 вересня атакували Тернопіль. У місті пролунала серія вибухів, є влучання в об’єкт інфраструктури. Наразі відомо про одного потерпілого.

В Івано-Франківську внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, попередньо одна людина отримала травми. Через загрозу ударів у місті тимчасово зупиняли роботу громадського транспорту та вокзалу.

На Хмельниччині уламки збитого російського дрона впали на територію підприємства, де виникла пожежа. На Львівщині вибухи пролунали у Стрию, де згодом повідомили про пошкодження житлового будинку.

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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