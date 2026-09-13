РФ підготувала ракети для нового обстрілу: які області під загрозою удару

Монітори попередили, що противник поповнив запаси балістики в Брянській області.

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Загроза балісчичного удару по Києву та області / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Існує загроза комбінованого удару по Києву

На Брянщину завезли 18 "Іскандер-М" і 5 ракет КНДР

Загроза ударних БпЛА оцінюється як низька

Протягом найближчих 24-36 годин країна-агресор Росія може завдати комбінованого ракетно-дронового удару по Києву та області. Про це повідомили моніторингові канали.

Зокрема, канал monitor писав, що наразі стратегічна авіація не активна, а загроза ударних БпЛА низька, однак є ризик балістичних ударів.

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"Балістичні загрози на ніч високі - присутнє попередження про загрозу застосування балістичного озброєння по Києву та Київщині впродовж наступних декількох діб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, монітори додали, що за наявною інформацією, станом на 12 вересня противник здійснив додаткове постачання ракет в Брянську область. Йдеться про:

18 балістичних ракет "Іскандер-М";

5 балістичних ракет північнокорейського виробництва;

можливе подальше надходження ракет "Іскандер-1000".

Іскандер-1000 / Інфографіка: Главред

РФ може посилити удари по заходу України

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків говорив, що західні області України можуть частіше потрапляти під ворожі удари.

"Маємо сьогодні таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частішими. Ми бачимо, що удари йдуть по всьому заходу країни", - наголосив він.

Мер міста закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 вересня російські війська масовано атакували західні області України ударними безпілотниками. Зокрема, уламки одного зі збитих ворожих безпілотників впали на території підприємства в Хмельницькому районі. Там виникла пожежа.

Також РФ вдарила по АЗС біля пункту пропуску на кордоні з Польщею. Після удару спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив саму заправку та вантажні автомобілі, які перебували поблизу.

Крім того, приблизно за два кілометри від польського кордону російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда. Не виключено, що мішенню російського реактивного дрона міг бути дипломатичний поїзд, що незадовго до атаки перебував на станції.

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Про персону: Руслан Марцінків Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.

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