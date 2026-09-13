РФ збільшує виробництво реактивних дронів: експерт попередив про новий виклик

Одночасно противник масштабує пілотовану авіацію та створює мобільні вогневі групи з ПЗРК.

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РФ нарощує виробництво реактивних дронів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

Головне із заяви експерта:

РФ виробляє до 1000 реактивних дронів щомісяця

Кремль будує малу систему ППО за зразком України

До перехоплення цілей залучають Су-34, Су-35 і Мі-28

Країна-агресор Росія вийшла на випуск до тисячі реактивних безпілотників щомісяця й паралельно перебудовує власну систему протиповітряної оборони за українською моделлю. Про це заявив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі Ранок.LIVE.

"Ми бачимо, що кількість, за різними оцінками, вироблених реактивних дронів досягає до 1000 одиниць на місяць. І це, напевно, один із найбільших викликів", - наголосив він. відео дня

За його словами, паралельно противник змінює підхід до захисту власного неба. Замість ставки виключно на стаціонарні комплекси в Росії формують розгалужену мережу дешевих засобів ураження низьколетючих цілей - мобільні розрахунки з великокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами.

"Росія теж, на жаль, не стоїть на місці. Вона вдосконалює роботу своєї системи протиповітряної оборони. Росія фактично намагається впровадити досвід України з побудови малої системи ППО", - зауважив експерт.

Він додав, що ще одним елементом цієї тактики стало активніше використання бойових бортів для полювання на повітряні цілі.

"Так само Росія масштабує застосування пілотованої авіації, тобто це гелікоптери Мі-28, це літаки Су-34, Су-35 для перехоплення повітряних цілей", - підкреслив Долінце.

Як РФ змінила тактику ударів по Києву

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що Росія останніми днями змінила сам принцип організації повітряних атак. Нова схема дозволяє підтримувати майже безперервний режим повітряної небезпеки.

"В останні кілька днів Росія змінила тактику повітряних ударів по Києву. Від масованих ударів із використанням сотень дронів росіяни перейшли до дозованих запусків. На столицю летять по три–п'ять реактивних БПЛА, але летять майже щогодини, занурюючи місто у перманентний стан повітряної тривоги", - зазначив він.

За його словами, нова схема створює навантаження не лише на військову систему захисту. Постійні сигнали тривоги зупиняють транспорт, впливають на роботу установ, торговельних центрів та підприємств, а також змушують бізнес працювати в умовах постійної невизначеності.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 вересня російські війська масовано атакували західні області України ударними безпілотниками. Зокрема, на Тернопільщині зафіксовано влучання по обʼєкту транспортної інфраструктури та промисловому приміщенню. Відомо про одного постраждалого.

Також РФ завдала удару поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області. Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив саму заправку та вантажні автомобілі, які перебували поблизу.

Водночас міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що західні області України можуть частіше потрапляти під ворожі удари.

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Про персону: Богдан Долінце Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення. Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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