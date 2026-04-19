Дрони полетіли з 8 напрямків: Повітряні сили розкрили деталі атаки

У ніч на 19 квітня Росія запустила 236 ударних дронів для ударів по Україні.

РФ атакувала Україну Шахедами

Що відомо:

Росія запустила 236 ударних дронів

Росіяни запускали дрони з 8 напрямків

В Україні зафіксовано "прильоти"

У ніч на 19 квітня російські окупанти запустили 236 ударних дронів для ударів по Україні. Нашим силам вдалося збити чи подавити 203 БПЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що ворожі дрони летіли з 8 напрямків:

Курськ,

Орел,

Брянськ,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ,

Шаталово,

Донецьк,

Гвардійське.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

На жаль, 32 ударних дрона та уламки впали на 8 локаціях.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 18 квітня російські війська атакували портову інфраструктуру та логістичні об’єкти в Одеській області. Внаслідок удару є постраждалий та значні руйнування.

Також у ніч на 18 квітня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту в Ніжинському районі Чернігівської області. Як повідомили в Чернігівобленерго, внаслідок атаки близько 380 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.

Крім цього, у ніч на 16 квітня та вранці у четвер російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні. Під атакою опинилися Одеса, Харків, Дніпро та Черкаси.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

