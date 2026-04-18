РФ цілеспрямовано атакувала порт на Одещині: виникла пожежа, є постраждалий

Головне:
- Росіяни атакували портову інфраструктуру та логістику в Одеській області
- Внаслідок удару постраждав один чоловік
- Пожежі, які спалахнули внаслідок атаки, ліквідовані
В ніч на 18 квітня російські окупанти завдали цілеспрямованого удару по портовій інфраструктурі та логістиці в Одеській області. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
За його словами, внаслідок атаки на порт постраждав водій вантажного автомобіля - чоловік отримав поранення, медичну допомогу йому надали на місці.
Він додав, що також пошкоджено склади, вантажний транспорт, будівлю, загорілися автобуси. На території портового оператора пошкоджено силоси з кукурудзою, виникла пожежа. На місцях працюють підрозділи рятувальників.
"Росія системно атакує порти, експортну інфраструктуру та цивільну логістику, намагаючись зірвати роботу українського морського коридору, вплинути на економіку та глобальну продовольчу безпеку", - наголосив Кулеба.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.
"Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення Одещини", - йдеться у повідомленні.
Водночас в ДСНС сказали, що пожежі, які спалахнули внаслідок атаки, ліквідовані. Від ДСНС залучалися 86 рятувальників та 23 одиниці техніки.
Удари по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 18 квітня окупаційні війська РФ вчергове вдарили по важливому енергооб’єкту у Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок удару знеструмлено щонайменше 380 тисяч абонентів.
У ніч на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Ударними дронами окупанти атакували Одесу та Харків, Дніпро та Черкаси. Київ зазнав удару балістичних ракет та дронів.
Водночас глава МЗС України Андрій Сибіга попередив, що країна-агресорка Росія готується інтенсифікувати масовані комбіновані удари по Україні із застосуванням ракет і дронів.
Про персону: Олексій Кулеба
Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.
