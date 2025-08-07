Як завершиться війна в Україні: Сирський заговорив про перемогу

Війна в Україні має завершитись на наших умовах, каже Олександр Сирський.

Сирський розказав про завершення війни / Колаж: Главред, фото: Олександр Сирський

Головне із заяви Сирського:

Війна в Україні закінчиться на наших умовах

Україна повинна нищити ворога, щоб перемогти

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заговорив про закінчення війни в Україні. Він розповів, якою бачить перемогу найближчим часом. Відео вже розлетілось в Мережі.

Сирський не назвав терміни завершення війни, але зазначив, що програвати Україна не збирається.

"Я бачу, що війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. Ми повинні зробити все. Ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога. Ми повинні завдати їм таких втрат, щоб він пішов на завершення цієї війни і зробив це не з позиції сили, а на наших умовах", - сказав Сирський.

Сирський заговорив про завершення війни / фото: скріншот

Прогнози щодо закінчення війни в Україні - новини за темою

Нещодавно посол України у Великій Британії Валерій Залужний спрогнозував, якщо Україна вимагатиме не припинення вогню, чи тимчасового перемир'я, війна може затягнутися до 2034 року.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна в Україні може завершитися в цьому році, якщо буде виконана одна умова. Мова йде про запровадження санкцій проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

Крім того, як писав Главред, премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що є багато ознак того, що найближчим часом війна РФ проти України "може бути призупинена".

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

