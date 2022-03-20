НАТО ніколи на це не піде: Арестович про вступ України до Альянсу

Ми свою ціну заплатили - зараз у нас війна з Росією, сказав радник президента.
Україна платить свою ціну за вступ до НАТО - у державі триває війна із Росією, але Північноатлантичний союз ніколи на це не піде.
"Там розуміють, що Україна в НАТО - це війна Росії з Альянсом при будь-якому варіанті, а вони цього не хочуть", - заявив радник глави Офісу президента в ефірі 24 каналу.
"Ми свою ціну заплатили - зараз у нас війна з Росією. А НАТО заплатило свою ціну за прийняття нас таких красивих, таких хороших? Вони ніколи на це не підуть", – підкреслив Арестович.
Переговори Росії та України
19 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори України та Росії щодо війни можуть тривати кілька тижнів. Однак є ознаки того, що позиція Москви в переговорах "стала адекватнішою".
Британський міністр закордонних справ Ліз Трас заявила, що Росія використовує переговори щодо врегулювання конфлікту з Україною для того, щоб провести перегрупування військ. За її словами, країна, яка налаштована на діалог, не буде бомбити мирне населення без розбору в день діалогу. Трас зазначила, що немає жодного серйозного виведення російських військ з території Української держави або ж вагомих пропозицій.
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