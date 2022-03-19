"НАТО нічого не побачить": офіцер РФ розкрив плани агресора щодо вторгнення в країни Балтії

Володимир Путін планував захопити країни Балтії / Reuters

Колишній російський офіцер Генерального штабу і військово-повітряних сил полковник Ігор Коротченко детально розповів про потенційний сценарій вторгнення РФ у країни Балтії - Естонію, Латвію і Литву, пише Express.

"Ось як може виглядати сценарій захоплення Прибалтики. Завдано масованого радіоелектронного удару Росії в результаті чого всі радари НАТО "осліпли" і нічого не бачать. В цей час на шведському острові Готланд здійснюють посадку російські військові літаки, що доставили зенітно-ракетні комплекси С-400, берегові протикорабельні комплекси Бастіон. Вони розгорнуті поки ніхто нічого не знає і не бачить",- розповів офіцер.

Водночас, за його словами, захід мав би дивуватися, чому нічого не бачить і що сталося з радарами.

Більш того, він припустив, що незважаючи на традиційно нейтральний статус Швеції, можливо, Росія спробує захопити стратегічно розташований Готланд, щоб таким чином полегшити собі захоплення Балтії.

Потім, уточнив полковник, росіяни мають просуватися з Калінінградського анклаву в бік Сувалкського коридору, щоб Польща не змогла надати підкріплення.

"Здивований захід і НАТО дізнаються, що Росія оголошує безпольотну зону в 400 км. Ті нечисленні війська спеціального призначення Канади, Великобританії, Німеччини і США в Прибалтиці будуть оточені і складуть зброю", - додав офіцер.

Кінцевий результат повинен полягати в тому, що країни Балтії присягнуть на вірність Москві, а Швеція погодиться на 99-відсоткову оренду Готланда.

Коротченко зазначає, що так як Московський натовп бачить "кульгаючого просторікучого лідера", то зараз є побоювання, що Путін спробує повернути собі контроль там, як він намагається зробити це в Україні.

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