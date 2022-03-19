"Заспокойтеся з НАТО, ідолоприхильники": Арестович жорстко пройшовся по відносинах України і Альянсу

Арестович розповів про відносини України і НАТО / скріншот

Радник глави ОП Олексій Арестович жорстко висловився щодо відносин України і НАТО. На своїй сторінці в Facebook він опублікував довгий пост-звернення до "ідоприхильників" і заявив, що війна з Росією, передбачена ним два роки тому, в будь-якому випадку була би неминучою.

"Заспокойтеся вже з НАТО, ідолопоклонники. Я перший за НАТО. Я почав працювати з НАТО лейтенантом, в 1999 році. А Ви? У відео, які ви ж тягаєте, де "...Арестович передбачив війну в 2019 році", чітко сказано мною: - Ціна за вступ до НАТО - велика війна з Росією. Причому, незалежно від того, хто буде на чолі РФ і України. Коли Порошенко вбивав цю норму в Конституцію, це відео і маса попередніх відео з тими ж роз'ясненнями давно були записані і викладені публічно. Тоді ви кричали "псих", сьогодні - "зрадник", - написав Арестович.

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"Вона, реальність, шле їх на хер, але вони все одно лізуть і лізуть, як миші на кактус. І чим ви відрізняєтеся від росіян в Чорнобаївці, зомбі? І в своїх вересках, нескінченно цитують Лаврова, але не власного Верховного, своєї ж, воюючої країни. Охоче вірять російським вкиданням, але не главі власної держави, якій повірив весь світ, якого Конгрес США і парламенти країн НАТО зустрічають стоячи, незважаючи на те, що Зеленський прямо звинувачує їх в обличчя за пасивність", - додав він.

Також радник підкреслив, що ціна за вступ України до НАТО - великий конфлікт з РФ, яку Україна вже заплатила.

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