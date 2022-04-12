Написала дані на спині 3-річної дочки: українка розповіла, як рятувалася від війни

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Киянка Олександра Маковій - мати дворічної Віри, чиє фото з написаними на спині ручкою контактами стало вірусним у соцмережах, розповіла про те, як рятувалася від війни.

У розмові з журналістами ВВС жінка зазначила, що збирала речі під звуки падаючих бомб і маючи мало інформації, вона не була впевнена, чи зможе покинути свій будинок і чи не потрапить під ракетний обстріл.

Зараз вона разом з дочкою в безпеці. Родині вдалося виїхати до Франції, проте війна залишила жінці серйозну моральну травму.

За словами Маковій, їй все ще страшно виходити на вулицю, а камені їй здаються мінами.

Говорячи про дочку, жінка зазначає, що та в порядку, так як занадто маленька, щоб усвідомити те, що відбувається.

Зазначимо, що фото маленької Віри її мама опублікувала в Instagram 1 квітня. На спині у дівчинки ручкою були написані її ім'я, дата народження і номери телефонів рідних.

Цей напис жінка зробила в перший день війни на випадок, якщо дочка загубиться або рідні дитини загинуть.

Згодом пост з фото Віри розлетівся по Мережі і навіть сама Маковій визнала, що воно стало символом війни.

"Веріна спина офіційно стала одним із символів війни з російськими загарбниками. Шкода, що ціна - Віріна і наша конфіденційність. Не знаю, чи права я і чи не пошкодую? Думаю все ж, що це незрівнянно маленька плата в порівнянні з тією, яку люди з Бучі та Ірпеня заплатили", - написала вона в Facebook.

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/ aleksandra.mako/Instagram

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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