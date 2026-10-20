Дрон РФ завдав удару по багатоквартирному будинку в Сумах: спалахнула пожежа

Обстріл Сум ворожим БПЛА стався близько другої години ночі.

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"Приліт" дрона в Сумах / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Вночі РФ завдала удару БПЛА по будинку в Сумах

У багатоповерхівці спалахнула масштабна пожежа

На місці удару працюють усі служби

У ніч на 20 жовтня російська окупаційна армія за допомогою безпілотника завдала удару по багатоквартирному будинку в Зарічному районі Сум. Про це повідомив виконувач обов’язків мера міста Суми Артем Кобзар.

За його словами, ворожий удар було завдано близько другої години ночі. Виникла пожежа.

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"Сьогодні близько 2:00 зафіксовано влучання ворожої безпілотної літальної апаратури в багатоквартирний будинок у Зарічному районі нашого міста. В результаті удару виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначив Кобзар.

Інформація про наслідки "прильоту" уточнюється.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Сумах - новини

Як писав Главред, 16 жовтня російський безпілотник влучив у торговий центр у Сумах. За попередніми даними, три людини отримали поранення. Удар пошкодив покрівлю та фасад будівлі, проте пожежі не виникло.

29 вересня Росія завдала чотирьох ударів КАБами по школі в центрі Сум, де тривали заняття. У результаті атаки загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення, серед них троє дітей.

РФ скинула керовані авіаційні бомби на житлові квартали Сум у суботу вдень, 26 вересня. В результаті ворожого удару є загиблі, а також поранені.

Увечері 20 вересня російські БПЛА двічі атакували Суми. Окупанти завдали удару поблизу житлового будинку. У результаті загинула жінка, а її чоловік отримав поранення.

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Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) - український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

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