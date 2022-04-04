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Мародера з Ірпеня спіймали на Житомирщині: допоміг дурний збіг

4 квітня 2022, 20:23

Зловмисник скоїв ряд крадіжок з приміщень окупованого Ірпеня і викрав з парковки Mercedes.

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/ zhit.gp.gov.ua

У Бердичеві Житомирської області під варту взяли мародера, який обікрав квартири в окупованому Ірпені Київської області, заволодівши автомобілем та цінними речами біженців.

Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення грошової застави на суму майже 200 тис. грн, йдеться в повідомленні прес-служби Житомирської обласної прокуратури.

Відзначається, що в Бердичеві викрили і затримали раніше судимого жителя Київської області, який на початку березня скоїв ряд крадіжок з приміщень окупованого Ірпеня і викрав з парковки автомобіль марки Mercedes-Benz.

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/ zhit.gp.gov.ua

Мародер довгий час роз'їжджав на краденому авто, Поки, за іронією долі, під час покупок на ринку не потрапив на очі власника автомобіля. Ним виявився місцевий житель, який ще на початку війни покинув автомобіль на автостоянці і у зв'язку з окупацією Ірпеня не зміг його забрати.

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/ zhit.gp.gov.ua

В ході досудового слідства встановлено вчинення фігурантом справи та інших злочинів - серії крадіжок з осель окупованого Ірпеня. З тимчасового місця проживання підозрюваного у Бердичівському районі вилучено значну кількість награбованого чужого майна: одяг, ноутбуки, мобільні телефони, фотоапарати, електроінструмент та різна побутова техніка.

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/ zhit.gp.gov.ua

Зараз, за інформацією, що міститься в ноутбуках, вже розшукали двох потерпілих, тривають пошуки інших.

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Досудове розслідування, по процесуальному керівництву Бердичівської окружної прокуратури, проводить Бердичівський райвідділ поліції.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.

Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника.

За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.

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