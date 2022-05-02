Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов виїхав з Ізюма до початку атаки ЗСУ - NYT

Валерій Герасимов особисто прибув до Ізюма командувати війною / Фото Міноборони РФ

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов приїхав на передову в місто Ізюм Харківської області. Однак він встиг виїхати до того, як Збройні сили України атакували позиції окупантів.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на українських та американських високопосадовців.

Увечері, 30 квітня, українські військові атакували школу в Ізюмі, яку росіяни використовують як військову базу. За даними чиновників, Герасимов відвідував цю базу, але встиг виїхати з Ізюма перед тим, як почалася українська атака.

"Українські офіційні особи дізналися про візит, сказав український чиновник, але не встигли піймати генерала Герасимова. Коли українські сили почали атаку на одну позицію, яку відвідав генерал Герасимов, в школі № 12 в підконтрольному Росії місті Ізюм в суботу ввечері, він вже поїхав до Росії. Проте близько 200 солдатів, зокрма щонайменше один генерал, були вбиті", - пише видання з посиланням на неназваного українського чиновника.

Автор статті зазначає, що присутність такого високопоставленого чиновника як Герасимов на передовій э вкрай незвичним і відбувається на тлі того, що західні військові аналітики називають зростаючим безладом в російських військах.

"Західні офіційні особи і аналітики кажуть, що навіть при різкому скороченні цілей російські військові продовжують боротися з проблемами тилового забезпечення та координації між своїми військами, водночас стикаючись із наполегливим запеклим опором з боку українців", - йдеться у статті.

Як повідомляв Главред, 1 травня кореспондент Олександр Шульман заявив, що начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов отримав поранення у Харківській області під Ізюмом внаслідок вибуху в районі штабу 2-ї армії.

Високопоставлений російський воєначальник-окупант раніше прибув в район бойових дій, щоби особисто командувати наступом на Слов'янськ Донецької області.

Начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова після його перебування в Ізюмі могли евакуювати в Москву літаком.

читайте такожТри сценарії війни: чого чекати УкраїніЗазначимо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що путінські війська вже кілька діб не наступають на Україну з території РФ. Російські окупаційні війська припинили перекидати сили на Ізюмському напрямку.

"Назад валить велика кількість побитої техніки. Поранені їдуть і вивозять убитих. Убитих дуже багато, тому що лише за останні три дні вже є підтверджені результати удару, удар по Первомайському Харківської області, два удари по Ізюму — штаб ВДВ. Навіть по нижній межі рахуємо - 100 трупів в одному місці, 200 – в іншому, і не менше 100 – в третьому. Верхню межу - називають і по 200, і по 300. Треба розуміти, що це старші офіцери серед них. Два штаби армії", - розповів Арестович.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти стягують війська на південь країни. За його словами, готується наступ на Дніпропетровську область.

За даними британської розвідки, Росія задіяла вже 65% всіх своїх наземних Збройних сил. Це понад 120 батальйонних тактичних груп, четверта частина з яких, ймовірно вже виведена з ладу.

Крім того, повідомляється про важко відновлювані втрати у повітряно-десантних військах. Росії будуть потрібні роки, щоби відновити ці сили.

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