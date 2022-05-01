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Ворог готує наступ на Дніпропетровську область - Зеленський

1 травня 2022, 21:44

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти стягують війська на південь країни.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський розповів про плани Росії / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти стягують війська на південь країни. За його словами, готується наступ на Дніпропетровську область.

"Підтягують свої війська на південь, щоб намагатися атакувати наші міста і громади в Дніпропетровській області", - сказав Зеленський в сьогоднішньому зверненні.

Зеленський зізнався, що не розуміє мотивів військово-політичного керівництва РФ. Військові злочини окупантів в Україні, на його думку, лише посилять зовнішній тиск на Росію.

"Що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні? Чесно, не знаю. Зруйноване життя людей і вкрадене майно? Це Росії нічого не дасть, тільки буде збільшувати її токсичність і кількість країн у світі, які будуть працювати на ізоляцію Росії", – заявив президент.

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Наступ Росії в районі Ізюма

Раніше Defense Express з посиланням на власні джерела повідомляв, що начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов приїхав до пункту управління військами РФ поблизу Ізюму в Харківській області, щоб особисто керувати наступом. Такий поворот може свідчити про кризу в російській армії.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович 30 Квітня зробив заяву про те, що на Ізюмському напрямку наступ "дуже сильно" сповільнилося. Близько чотирьох діб нові війська РФ не заходять на території України з Росії. За його словами, назад відправляється "величезна кількість" підбитої російської техніки, поранені і вбиті. Убитих дуже багато.

За його словами, в Ізюмі було завдано удару по російському штабу ВДВ. Противник зазнав втрат.

"Тому що тільки за три останні доби, зараз вже є підтверджені результати ударів, удар по Первомайському, Харківська область, два удари по Ізюму — штаб ВДВ, штаб другої загальновійськової армії. Навіть по нижній межі - 100 трупів в одному місці, 200 в іншому і не менше 100 в третьому. У верхній межі називають і по 200-300. Треба розуміти, що це старші офіцери серед них", - підкреслив Олексій Арестович.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дніпропетровська область військова агресія РФ
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